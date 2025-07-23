Дубайський холдинг продав частку у російській РуссНєфті через три місяці після придбання

Компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів OCN International DMCC продала свою частку в російській нафтовій компанії "РуссНєфть" через три місяці після придбання. Про це свідчать дані щодо акціонерного капіталу РуссНєфті.

Частка OCN International DMCC у статутному капіталі становила 12,25%. Про те, що еміратська компанія придбала таку частку в РуссНєфті, було оголошено наприкінці квітня 2025 року.

Компанія з ОАЕ увійшла до акціонерів РуссНєфті після виходу з капіталу нафтокомпанії структури швейцарського трейдера Glencore.

Glencore, один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів і рідкісноземельних матеріалів, був серед ключових партнерів РуссНєфті з початку 2000-х років, але ще наприкінці 2023 року вирішив остаточно вийти з бізнесу в Росії.

Швидко завершити угоду тоді не вдалося через обмеження, які російська влада запровадила для інвесторів із "недружніх" країн. Але у 2024 році президент РФ Володимир Путін дозволив проведення таких угод, що дало змогу Glencore продати частку у російській компанії.