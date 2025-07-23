Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Японії можуть побудувати перший після аварії на Фукусімі ядерний реактор

У Японії можуть побудувати перший після аварії на Фукусімі ядерний реактор

 Третій енергоблок АЕС "Міхама" компанії Kansai Electric Power у префектурі Фукуї

Японська комунальна компанія Kansai Electric Power заявила, що відновить дослідження можливості будівництва нового реактора на атомній електростанції "Міхама" у префектурі Фукуї.

Проєкт було зупинено після цунамі у 2011 році, що стало причиною найбільшої в країні аварії на АЕС "Фукусіма".

Kansai Electric першою в Японії висунула плани щодо будівництва нового реактора з нуля в рамках повернення країни до атомної енергетики через 14 років після катастрофи, зазначає Financial Times.

У компанії заявили, що ядерна енергетика необхідна Японії для досягнення трьох цілей: енергетичної безпеки, економічного зростання та скорочення викидів вуглецю.

"У такій бідній ресурсами країні, як Японія, ми повинні подумати про те, як забезпечити безперебійні постачання енергії, особливо з урахуванням зростання нових галузей промисловості", - сказав президент Kansai Electric Нодзому Морі.

Перспектива будівництва в Японії більшої кількості енергоємних центрів обробки даних та заводів з виробництва напівпровідників призвела до зростання прогнозів щодо споживання енергії та, як очікується, компенсує зниження попиту через скорочення чисельності населення.

У лютому уряд переглянув ядерну політику, поставивши за мету до 2040 року забезпечити 20% електроенергії, користуючись з атомної енергетики, та підтримуючи будівництво нових реакторів.

До березня 2011 року, коли землетрус і цунамі пошкодили АЕС у Фукусімі, на території Японії працювали 54 реактори. Атомна генерація давала близько 30% електроенергії.

Kansai Electric експлуатує сім реакторів - більше, ніж будь-яка інша електростанція в Японії, проте п'ять з них працюють уже понад 40 років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7653
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,8654
  0,0747
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3804  0,01 0,02 41,9432  0,01 0,03
EUR 48,4448  0,17 0,35 49,1252  0,15 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,03 0,08 41,7800  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес