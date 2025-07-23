У Японії можуть побудувати перший після аварії на Фукусімі ядерний реактор

Третій енергоблок АЕС "Міхама" компанії Kansai Electric Power у префектурі Фукуї

Японська комунальна компанія Kansai Electric Power заявила, що відновить дослідження можливості будівництва нового реактора на атомній електростанції "Міхама" у префектурі Фукуї.

Проєкт було зупинено після цунамі у 2011 році, що стало причиною найбільшої в країні аварії на АЕС "Фукусіма".

Kansai Electric першою в Японії висунула плани щодо будівництва нового реактора з нуля в рамках повернення країни до атомної енергетики через 14 років після катастрофи, зазначає Financial Times.

У компанії заявили, що ядерна енергетика необхідна Японії для досягнення трьох цілей: енергетичної безпеки, економічного зростання та скорочення викидів вуглецю.

"У такій бідній ресурсами країні, як Японія, ми повинні подумати про те, як забезпечити безперебійні постачання енергії, особливо з урахуванням зростання нових галузей промисловості", - сказав президент Kansai Electric Нодзому Морі.

Перспектива будівництва в Японії більшої кількості енергоємних центрів обробки даних та заводів з виробництва напівпровідників призвела до зростання прогнозів щодо споживання енергії та, як очікується, компенсує зниження попиту через скорочення чисельності населення.

У лютому уряд переглянув ядерну політику, поставивши за мету до 2040 року забезпечити 20% електроенергії, користуючись з атомної енергетики, та підтримуючи будівництво нових реакторів.

До березня 2011 року, коли землетрус і цунамі пошкодили АЕС у Фукусімі, на території Японії працювали 54 реактори. Атомна генерація давала близько 30% електроенергії.

Kansai Electric експлуатує сім реакторів - більше, ніж будь-яка інша електростанція в Японії, проте п'ять з них працюють уже понад 40 років.