В'єтнам почне забороняти бензинові мотоцикли з 2026 року

Влада Ханоя, столиці В'єтнаму, з 1 липня 2026 року заборонить використання мотоциклів із двигунами внутрішнього згоряння в центрі міста. У 2027-му зона дії заборони розшириться на більшу частину міста, а ще пізніше під заборону потраплять і автомобілі з ДВЗ, хоча точної дати поки що не названо.

До 2045 року В'єтнам планує повністю відмовитися від мотоциклів і скутерів із ДВЗ по всій країні. Це крок у боротьбі із забрудненням повітря і шумом, оскільки в мегаполісах на кшталт Ханоя мільйони мотоциклів є одним із головних джерел смогу і шуму на вулицях.

Але перехід на електротранспорт стане серйозним ударом по гаманцях в'єтнамців: середня зарплата в країні становить близько 600 доларів США на місяць, а купівля електроскутера - відчутна витрата. Уже до наступного липня сотням тисяч жителів столиці доведеться пересісти на електротранспорт.

Поки що держава не запропонувала програм підтримки, але, як повідомляється, влада розглядає таку можливість. Серед головних бенефіціарів виявиться VinFast - в'єтнамський виробник електромобілів, який також випускає електроскутери. Виграє і місцева компанія Selex, що пропонує систему швидкої заміни акумуляторів.

Очікується, що заборона дійсно змінить вигляд в'єтнамських вулиць. Вони стануть тихішими та чистішими, але за екологію, видається, заплатять самі мешканці міст.