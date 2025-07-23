У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі

Канадська енергетична компанія Central European Petroleum (CEP) оголосила про відкриття найбільшого в Польщі нафтогазового родовища в районі острова Волін, що в Балтійському морі, повідомляє Euronews у вівторок.

"За оцінками, родовище Wolin East містить 22 мільйони тонн вуглеводнів, що видобуваються, у вигляді нафти і конденсату та 5 мільярдів кубометрів газу в промислових обсягах", - ідеться в повідомленні CEP.

Зазначається, що свердловина WE1 була пробурена за допомогою бурової установки на морській глибині 9,5 метрів і досягла вертикальної глибини 2 715 метрів.

"Ми розглядаємо це відкриття як основу для довгострокового та відповідального розроблення шельфових ресурсів Польщі. Wolin East - це спільна можливість розкрити весь геологічний та енергетичний потенціал Балтійського моря", - зазначив генеральний директор CEP Рольф Г. Скаар.

Наразі компанія починає пошук партнерів для початку видобутку.