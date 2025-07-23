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У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі
22:55 22.07.2025 |
"За оцінками, родовище Wolin East містить 22 мільйони тонн вуглеводнів, що видобуваються, у вигляді нафти і конденсату та 5 мільярдів кубометрів газу в промислових обсягах", - ідеться в повідомленні CEP.
Зазначається, що свердловина WE1 була пробурена за допомогою бурової установки на морській глибині 9,5 метрів і досягла вертикальної глибини 2 715 метрів.
"Ми розглядаємо це відкриття як основу для довгострокового та відповідального розроблення шельфових ресурсів Польщі. Wolin East - це спільна можливість розкрити весь геологічний та енергетичний потенціал Балтійського моря", - зазначив генеральний директор CEP Рольф Г. Скаар.
Наразі компанія починає пошук партнерів для початку видобутку.
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