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У Росії не змогли створити аналоги імпортних деталей для літаків
17:53 22.07.2025 |
Державна експертиза не підтримала проєкт "Ростеха" з виробництва авіаційної електроніки для літаків.
Про це пише The Moscow Times.
"Ростех" отримав негативний висновок держекспертизи щодо проєкту реконструкції виробничих цехів Уральського приладобудівного заводу. Планувалося серійне виробництво електронних блоків для літаків МС-21 і ТУ-214.
Проєкт мав стати частиною інвестпрограми з технічного переоснащення підприємства. Після заборони постачання літаків Boeing і Airbus влада Росії обіцяла поставити на потік випуск власних лайнерів, однак серійне виробництво досі не запущено.
Гендиректор компанії "Аерокомпозит" Анатолій Гайданський визнав, що російська промисловість не здатна замінити імпортні підшипники й електронну компонентну базу: "Наші підшипники навіть близько не стоять з тими, які потрібні нашій промисловості".
МС-21 мав надійти в серійне виробництво ще у 2016 році, але терміни неодноразово переносили. Востаннє запуск обіцяли у 2026 році. За держпрограмою, перші дев'ять літаків мали бути передані авіакомпаніям у кінці 2025 року.
Крім затримок, відзначається різке зростання вартості літаків. За два роки МС-21 подорожчав з 4,3 до 7,6 млрд рублів, а Іл-114-300 - з 1,44 до 2,6 млрд.
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