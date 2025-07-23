Словаччина: що означає хід Фіцо із санкціями проти Росії

Угорський прем'єр Віктор Орбан уже неодноразово робив так: спершу блокував рішення ЄС, які потребують одностайності, і обіцяв своїм прихильникам "ніколи" на них не погоджуватися. Та в останній момент він усе ж давав задню і погоджувався. Що він за це має, часто невідомо. Вдома він подає свою "боротьбу проти брюссельських бюрократів" як "перемогу".

Той самий трюк тепер вперше повторив приятель Орбана, словацький прем'єр Роберт Фіцо - на папері соціал-демократ, а де-факто націоналіст і популіст. Тижнями він блокував 18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії, обіцяв, що не підтримає його, навіть якщо це призведе до "великої кризи в ЄС".

Його аргумент: санкції зашкодять словацькій економіці та суттєву позначаться на енергозабезпеченні країни. Крім того, аргументував він, санкції, мовляв, зашкодять самому Євросоюзу, а не Росії. Свою позицію Фіцо подавав як питання національного суверенітету та гордості.

Утім, пізно ввечері четверга, 17 липня, Фіцо змінив свою позицію, повідомивши про це у соцмережах. У поширеному відео словацький прем'єр сказав, що хоч і вважає санкційний пакет Єврокомісії "дурницею", але голосувати проти нього буде "контрапродуктивно". Він пояснив, які поступки з боку Брюсселя Словаччина отримає у випадку своєї підтримки санкцій, і зрештою сказав: "З вовками жити - по-вовчому вити".

"Шоу для домашніх виборців"

У ЄС раптову зміну позиції Фіцо сприйняли з великим полегшенням. Дехто, як німецький канцлер Фрідріх Мерц, навіть висловили розуміння через економічні проблеми Словаччини. Утім, у самій країні як опозиція, так і багато політичних оглядачів жорстко критикують поведінку Фіцо. Вони закидають йому, що той підставив європейських партнерів, зробив ведмежу послугу російському президенту Володимиру Путіна, нічого не досягнув для Словаччини та лише посилив ізоляцію країни.

Головний опозиційний політики Словаччини Міхал Сімечка

Міхал Сімечка, очільник найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" закинув Фіцо в одному з дописів на своїй сторінці у Facebook "аматорську та непідготовлену гру", назвав його "ізольованим, фрустрованим та дезорієнтованим" і "нездатним обіймати посаду та захищати інтереси Словаччини". А один з оглядачів словацької щоденної газети Sme назвав поведінку Фіцо "шоу для домашніх виборців" з метою "відволікти людей від інших проблем".

Винятки у програмі ЄС для Словаччини

То ж про що йшлося і чого вдалося досягнути Фіцо? 18-ий пакет санкцій проти Росії покликаний передусім покласти край імпорту російської нафти в ЄС, унеможливити експорт товарів для російської оборонної промисловості та заборонити транзакції з російськими банками, на які досі не поширювалася дія європейських санкцій. Ці заходи Фіцо та його коаліційний уряд загалом готові були підтримати. Та каменем спотикання стало інше, а саме вже раніше представлений Брюсселем план RePowerEU, який передбачає, зокрема, відмову країн ЄС від російського газу.

Словаччина виступила з вимогою зробити для неї виняток, адже вона має контракт на постачання газу з російським концерном "Газпром", який чинний до 2034 року. Досі країна повністю залежна від російського газу. Утім, ще до того, як Фіцо зрештою погодився на 18-ий пакет санкцій проти Росії, ЄС уже погодив допомогу Словаччині в питанні газу. Приміром, країні дозволили використовувати частину фінансових дотацій ЄС для субсидій населенню на енергоресурси. Крім того, Брюссель пообіцяв допомогти Словаччині у разі можливих юридичних проблем із "Газпромом". Тож навіщо це "шоу для місцевих виборців"?

Дефіцит бюджету та структурна криза

Словаччина переживає серйозні фінансові труднощі та глибоку структурну економічну кризу. Уряд Фіцо, який перебуває при владі з кінця 2023 року, досі не зміг вирішити жодну з цих проблем. Передусім він не наважується вжити заходів, аби знизити дефіцит бюджету.

Він становив торік 5,3 відсотка ВВП країни, при тому що загалом в Єврозоні цей показник не має перевищувати три відсотки. І хоч уряд Фіцо вже провів низку реформ для скорочення дефіциту бюджету (підвищив деякі податки та соціальні збори, скоротив кількість святкових днів), водночас він зробив виборцям дорогі подарунки, приміром, субсидії на енергоносії або ж 13-та пенсія для пенсіонерів. Крім того, зараз уряд перебуває під шквалом критики через запроваджений податок на фінансові транзакції.

Економіка Словаччини орієнтована на експорт, важливу частку якого становить автопромисловість - у країні виробляють авто брендів Volkswagen, Kia, Jaguar та Peugeot. Та через кризу на ринку авто, пов'язану з великою конкуренцією з Китаю, зменшенням експорту до США та митної політикою тамтешнього президента Дональда Трампа, ця галузь словацької економіки переживає дедалі більші труднощі. Довгострокового плану ґрунтовних економічних реформ уряд Фіцо поки що не представив.

Закиди корупції на адресу Фіцо

Крім того, над урядом Фіцо дамокловим мечем навислі нові та старі корупційні скандали. Після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової в лютому 2018 року Фіцо вже раз мусив піти у відставку. Пізніше стало зрозуміло, як тісно переплетені політика та організована злочинність у Словаччині.

Вбивство журналіста Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової 2018 року змусило уряд Фіцо піти у відставку

Тож відтоді як Фіцо повернувся до влади наприкінці 2023 року, одним із його ключових проєктів є згортання боротьби з корупцією та нейтралізація політичних противників. Словацький прем'єр "помішаний на помсті", каже Петер Барди, шефредактор порталу Aktuality, так називається його останній бестселлер, присвячений Роберту Фіцо. Журналісти порталу нещодавно опублікували розслідування про люксову віллу на узбережжі Адріатичного моря в Хорватії, яка, за їхніми даними, належить Фіцо через складну конструкцію з прав власності.

"Оплот проти прогресивізму"

Сам прем'єр подає себе жертвою, оточеною ворогами. Особливо це загострилося після замаху на нього травні 2024 року, після якого життя Фіцо деякий час трималося на волоску. Змову проти себе він бачить з усіх боків: опозиція, незалежні ЗМІ, лібералізм, "ЛГБТК-ідеологи", ЄС.

Захисту він регулярно шукає у російського деспота Володимира Путіна. 9 травня цього року він був єдиним головою уряду з ЄС, хто поїхав на парад до Дня перемоги в Москву. Після візиту до Узбекистану в червні 2025 року Фіцо назвав тамтешню модель державного устрою політичним взірцем та розмірковував про те, аби перебудувати "європейську демократію", приміром, обмеживши число парламентських партій. Восени Фіцо прагне внесення змін до конституції, аби побудувати "оплот проти прогресивізму". Серед планів - заборонити всі статі, крім чоловічої та жіночої.

Останній хід Фіцо - спершу блокувати, а потім все ж погодитися на санкції ЄС проти Росії, - добре пасує до стилю політики словацького прем'єра, вважає словацько-угорський письменник та публіцист Ласло Барак. "Так вибудовується реальність Фіцо: за допомогою гасел, напівправди та дешевої брехні, - пише він у коментарі для порталу Parameter. - Це його політика: маніпуляції, русофільство та цинізм".