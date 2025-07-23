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АНАЛІТИКА

Японські судна вийшли з-під санкцій ЄС: пообіцяли не перевозити російський газ

 

Європейський Союз несподівано зняв санкції з трьох японських газовозів компанії Mitsui O.S.K. Lines, накладені лише два місяці тому. Єврокомісія пояснила це обіцянками не перевозити російський газ.

Про це пише gCaptain.

ЄС в рамках 18-го пакета санкцій вирішив виключити з санкційного списку три газові танкери японської компанії Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Судна North Moon, North Ocean та North Light потрапили під санкції лише в червні - в межах 17-го пакета.

Ці кораблі спеціально збудовані для плавання у північних водах і мають середній льодовий клас Arc4. Через це передбачалося, що вони можуть транспортувати зріджений газ із російського заводу "Арктик LNG 2".

Після потрапляння до списку санкцій MOL заявила, що шукатиме компроміс із владою. У 18-му пакеті санкцій ЄС уже зазначив, що судна були виключені після "твердих зобов'язань", що вони більше не будуть використовуватись для перевезення енергоресурсів з проєктів Ямал LNG та Арктик LNG 2.

Нагадаємо:

У 17-му пакеті санкцій ЄС запровадив низку обмежень проти морської логістики, спрямованих на російську енергетику. Це був перший випадок включення конкретних іноземних суден до санкційного списку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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