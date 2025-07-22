Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай запускає інспекції, щоб зупинити рекордний сьомий рік поспіль видобуток вугілля

 

Китайський уряд попередив, що може закрити шахти, які перевищують дозволені обсяги видобутку, - це черговий сигнал того, що регулятори серйозно взялися за боротьбу з надлишковими потужностями у промисловості КНР, пише Bloomberg.

Національна енергетична адміністрація КНР (NEA) проводить місячні перевірки у восьми провінціях і регіонах. Перевірки спрямовані проти надмірного видобутку, який, за словами влади, спотворює ринок.

Це випливає з документа агентства від 10 липня, який у вівторок з'явився в китайських соцмережах і пізніше був підтверджений джерелами видання.

Новина про інспекції викликала різкий стрибок акцій компаній з видобутку вугілля. Представники NEA наразі не прокоментували ситуацію.

Останніми тижнями Пекін активізував зусилля зі скорочення надлишкових потужностей у таких галузях, як сталь, сонячна енергетика та автопромисловість, намагаючись зупинити дефляційний тиск, який гальмує економіку.

Вугільні галузеві об'єднання раніше цього місяця попереджали про "внутрішню конкуренцію" та негативні наслідки надвиробництва, що призвели до падіння цін на вугілля до найнижчого рівня за чотири роки.

У 2024 році Китай видобув майже 5 мільярдів тонн вугілля, і, ймовірно, у 2025 році покаже сьомий поспіль рекорд за обсягами.

Перевірки проводяться також у провінціях Аньхой, Хенань, Ґуйчжоу та Нінся - регіонах, які разом забезпечують понад 90% загальнонаціонального видобутку. Інспекції триватимуть до 15 серпня. Згідно з повідомленням NEA, шахти, які у першій половині року працювали з навантаженням понад 110% від дозволеної потужності, можуть бути покарані аж до призупинення діяльності.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8194
  0,0680
 0,16
EUR
 1
 48,7907
  0,1837
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3804  0,01 0,02 41,9432  0,01 0,03
EUR 48,4448  0,17 0,35 49,1252  0,15 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,03 0,08 41,7800  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес