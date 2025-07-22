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Китай запускає інспекції, щоб зупинити рекордний сьомий рік поспіль видобуток вугілля
15:59 22.07.2025 |
Китайський уряд попередив, що може закрити шахти, які перевищують дозволені обсяги видобутку, - це черговий сигнал того, що регулятори серйозно взялися за боротьбу з надлишковими потужностями у промисловості КНР, пише Bloomberg.
Національна енергетична адміністрація КНР (NEA) проводить місячні перевірки у восьми провінціях і регіонах. Перевірки спрямовані проти надмірного видобутку, який, за словами влади, спотворює ринок.
Це випливає з документа агентства від 10 липня, який у вівторок з'явився в китайських соцмережах і пізніше був підтверджений джерелами видання.
Новина про інспекції викликала різкий стрибок акцій компаній з видобутку вугілля. Представники NEA наразі не прокоментували ситуацію.
Останніми тижнями Пекін активізував зусилля зі скорочення надлишкових потужностей у таких галузях, як сталь, сонячна енергетика та автопромисловість, намагаючись зупинити дефляційний тиск, який гальмує економіку.
Вугільні галузеві об'єднання раніше цього місяця попереджали про "внутрішню конкуренцію" та негативні наслідки надвиробництва, що призвели до падіння цін на вугілля до найнижчого рівня за чотири роки.
У 2024 році Китай видобув майже 5 мільярдів тонн вугілля, і, ймовірно, у 2025 році покаже сьомий поспіль рекорд за обсягами.
Перевірки проводяться також у провінціях Аньхой, Хенань, Ґуйчжоу та Нінся - регіонах, які разом забезпечують понад 90% загальнонаціонального видобутку. Інспекції триватимуть до 15 серпня. Згідно з повідомленням NEA, шахти, які у першій половині року працювали з навантаженням понад 110% від дозволеної потужності, можуть бути покарані аж до призупинення діяльності.
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