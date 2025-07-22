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АНАЛІТИКА

Туреччина хоче відновити постачання нафти з Іраку

Туреччина хоче відновити постачання нафти з Іраку

 

Туреччина подала Іраку проєкт нової енергетичної угоди, яка передбачає співпрацю в нафтовій, газовій, нафтохімічній та електроенергетичній галузях. Про це повідомив представник Міністерства нафти Іраку у понеділок пізно ввечері, передає державне інформаційне агентство.

Заява прозвучала після того, як Анкара оголосила про припинення дії багаторічної угоди щодо нафтопроводу «Кіркук-Джейхан».

Міністерство нафти Іраку наразі розглядає турецький проєкт і веде перемовини, щоб узгодити формулу, яка відповідатиме інтересам обох країн.

Нафтопровід «Кіркук-Джейхан», потужністю 1,6 млн барелів на добу (б/д), не працює з 2023 року. Причина - рішення арбітражного суду, який зобов'язав Туреччину виплатити $1,5 млрд за несанкціонований експорт іракської нафти у 2014-2018 роках. Туреччина оскаржує це рішення.

Як пише Reuters, високопосадовець Турецької Республіки підтвердив, що Анкара хоче відновити нафтотранспорт з Іраком. У понеділок в «Офіційному віснику» Туреччини було опубліковано рішення про призупинення чинної угоди 1970-х років та всіх наступних протоколів з 27 липня 2026 року.

Ірак і Туреччина працюють над відновленням постачання нафти через цей трубопровід. Хоча Анкара заявила наприкінці 2023 року, що об'єкт готовий до експлуатації, перемовини між Багдадом, урядом Іракського Курдистану й незалежними виробниками не дали результату.

Турецький чиновник назвав трубопровід «дуже активним і стратегічним для регіону», зазначивши, що Туреччина вклала значні кошти в його утримання.

Угода також пов'язана з ініціативою «Дорога розвитку» - запланованим торговим маршрутом між Туреччиною та Іраком, який включає високошвидкісне автомобільне й залізничне сполучення від іракського портового міста Басра до турецького кордону, а далі - до Європи. Багдад виділив початкове фінансування проєкту ще 2023 року.

Туреччина розглядає можливість продовження трубопроводу на південь, у межах цієї інфраструктурної ініціативи.
За матеріалами: EnKorr
 

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