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АНАЛІТИКА

BYD відкладає запуск заводу в Угорщині

 

Китайська компанія BYD відтермінує масове виробництво на своєму новому заводі з випуску електромобілів в Угорщині до 2026 року.

Про це пише Reuters.

Натомість виробництво на новому підприємстві в Туреччині розпочнеться раніше, ніж очікувалося, і вже у 2027 році перевищить потужності угорського заводу, повідомили джерела, обізнані з планами компанії.

Підприємство в Сегеді на півдні Угорщини, інвестиції в яке оцінюються у 4 мільярди євро, за перший рік випустить лише кілька десятків тисяч автомобілів. Це лише частина від проєктної потужності у 150 тисяч авто на рік. Максимальна запланована потужність - 300 тисяч автомобілів.

Завод у Туреччині, вартість якого становить 1 мільярд доларів, у 2027 році перевищить планову потужність у 150 тисяч автомобілів, а у 2028 році обсяги зростуть ще більше. Частина продукції буде експортуватися в ЄС без сплати мита завдяки угодам з Туреччиною.

Перенесення акценту з Угорщини до Туреччини підриває плани Євросоюзу привабити китайські інвестиції через нові мита на електромобілі з Китаю. Угорщина мала стати європейським хабом BYD, але зміни в планах свідчать про зміну стратегічного фокусу компанії.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: BYD, Угорщина
 

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