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BYD відкладає запуск заводу в Угорщині
14:41 22.07.2025 |
Китайська компанія BYD відтермінує масове виробництво на своєму новому заводі з випуску електромобілів в Угорщині до 2026 року.
Про це пише Reuters.
Натомість виробництво на новому підприємстві в Туреччині розпочнеться раніше, ніж очікувалося, і вже у 2027 році перевищить потужності угорського заводу, повідомили джерела, обізнані з планами компанії.
Підприємство в Сегеді на півдні Угорщини, інвестиції в яке оцінюються у 4 мільярди євро, за перший рік випустить лише кілька десятків тисяч автомобілів. Це лише частина від проєктної потужності у 150 тисяч авто на рік. Максимальна запланована потужність - 300 тисяч автомобілів.
Завод у Туреччині, вартість якого становить 1 мільярд доларів, у 2027 році перевищить планову потужність у 150 тисяч автомобілів, а у 2028 році обсяги зростуть ще більше. Частина продукції буде експортуватися в ЄС без сплати мита завдяки угодам з Туреччиною.
Перенесення акценту з Угорщини до Туреччини підриває плани Євросоюзу привабити китайські інвестиції через нові мита на електромобілі з Китаю. Угорщина мала стати європейським хабом BYD, але зміни в планах свідчать про зміну стратегічного фокусу компанії.
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