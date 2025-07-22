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ЗМІ: Трамп ухвалив рішення про вихід США з ЮНЕСКО
14:37 22.07.2025 |
Американський президент Дональд Трамп вирішив вивести США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її антиамериканські та антиізраїльські настрої, а також на її прогресивні погляди.
Про це стало відомо The New York Post, передає "Європейська правда".
Як зазначається, у лютому Трамп наказав провести 90-денний перегляд присутності США в ЮНЕСКО, зробивши особливий акцент на розслідуванні будь-яких "антисемітських або антиізраїльських настроїв всередині організації".
Представник Білого дому зазначив, що після проведення перегляду американські посадовці висловили заперечення щодо політики ЮНЕСКО в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності, а також її пропалестинської та прокитайської упередженості.
"Президент Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО, яка підтримує прогресивні, розкольницькі культурні та соціальні ідеї, що абсолютно не відповідають здоровому глузду, за який американці проголосували в листопаді", - заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.
Серед недоліків, на які посилаються, - публікація ЮНЕСКО "інструментарію боротьби з расизмом" у 2023 році та ініціатива "Трансформація чоловічої ментальності" у 2024 році.
Перша з них закликала держави-члени прийняти "антирасистську" політику та взяти участь у "гонці за першість" у боротьбі за соціальну справедливість, відповідаючи на питання про історію расизму у своїх юрисдикціях, а потім працюючи над забезпеченням рівності.
У рамках гендерної програми минулого року також було опубліковано звіт про відеоігри, в якому розглядалося, як ігри можуть "сприяти гендерній рівності".
Також за словами представника Білого дому, ЮНЕСКО використовувала свій Виконавчий комітет для просування антиізраїльських і антиєврейських заходів, включно із визнання єврейських святих місць "палестинським всесвітнім спадком".
Крім того, Пекін є другим за величиною спонсором ЮНЕСКО, а китайські громадяни обіймають ключові керівні посади.
"Китай використовує свій вплив на ЮНЕСКО для просування глобальних стандартів, які відповідають інтересам Пекіна", - заявив представник адміністрації.
Зазначимо, у лютому Трамп видав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини, а також про заборону на майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги сектору Гази.
Ще у 2018 році, під час першого президентства Трампа, США вийшли зі складу Ради. Тоді Сполучені Штати звинувачували орган у тому, що він є антиізраїльським та потребує реформування.
У 2025 році США звинуватили Раду ООН з прав людини в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.
Це сталося після того, як адміністрація колишнього президента Джо Байдена призупинила фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході після повідомлень про те, що його співробітники були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
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