Голландський суд зняв арешт з активів «Газпрому» в Північному морі

Окружний суд Гааги зняв арешт з акцій Wintershall Noordzee B.V., що належать "Газпрому", повідомив суд.

Як повідомлялося, на початку 2024 року компанія "Газпром Інтернешнл Лімітед" запустила конкурентний процес із продажу своїх активів у Північному морі. Планується реалізувати 50% у Wintershall Noordzee BV (WINZ) - спільному підприємстві з Wintershall Dea, а також частки в консорціумах із розроблення родовищ "Силіманіт" і "Вінгейт". Однак процес було зупинено через дії українських позивачів.

Компанії "Славутич-Інвест" і "Жнива" спершу звернулися до українського суду за відшкодуванням нібито понесених збитків від дій РФ, а потім пред'явили претензії до голландського суду. Окружний суд Гааги 15 травня 2024 року наклав забезпечувальний арешт на акції Wintershall Noordzee B.V., що належать "Газпрому", і пов'язані з ними доходи. "Газпром" не погодився з обґрунтованістю забезпечення в Нідерландах українського позову і зажадав його скасування.

"Зняття арешту з акцій Wintershall Noordzee має вирішальне значення, оскільки інакше "Газпром" не зможе продати і передати акції потенційному покупцеві, який не має зв'язків із Російською Федерацією. Без продажу і передачі вартість компанії ще більше знизиться, що поставить під загрозу енергетичну безпеку Нідерландів", - наголошується в рішенні.

Суд також зобов'язав українських позивачів компенсувати судові витрати в розмірі 2,143 тис. євро.