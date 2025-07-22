Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голландський суд зняв арешт з активів «Газпрому» в Північному морі

 

Окружний суд Гааги зняв арешт з акцій Wintershall Noordzee B.V., що належать "Газпрому", повідомив суд.

Як повідомлялося, на початку 2024 року компанія "Газпром Інтернешнл Лімітед" запустила конкурентний процес із продажу своїх активів у Північному морі. Планується реалізувати 50% у Wintershall Noordzee BV (WINZ) - спільному підприємстві з Wintershall Dea, а також частки в консорціумах із розроблення родовищ "Силіманіт" і "Вінгейт". Однак процес було зупинено через дії українських позивачів.

Компанії "Славутич-Інвест" і "Жнива" спершу звернулися до українського суду за відшкодуванням нібито понесених збитків від дій РФ, а потім пред'явили претензії до голландського суду. Окружний суд Гааги 15 травня 2024 року наклав забезпечувальний арешт на акції Wintershall Noordzee B.V., що належать "Газпрому", і пов'язані з ними доходи. "Газпром" не погодився з обґрунтованістю забезпечення в Нідерландах українського позову і зажадав його скасування.

"Зняття арешту з акцій Wintershall Noordzee має вирішальне значення, оскільки інакше "Газпром" не зможе продати і передати акції потенційному покупцеві, який не має зв'язків із Російською Федерацією. Без продажу і передачі вартість компанії ще більше знизиться, що поставить під загрозу енергетичну безпеку Нідерландів", - наголошується в рішенні.

Суд також зобов'язав українських позивачів компенсувати судові витрати в розмірі 2,143 тис. євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8194
  0,0680
 0,16
EUR
 1
 48,7907
  0,1837
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3804  0,01 0,02 41,9432  0,01 0,03
EUR 48,4448  0,17 0,35 49,1252  0,15 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,03 0,08 41,7800  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес