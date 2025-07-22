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Індонезія збудує 17 модульних НПЗ у партнерстві з США
13:51 22.07.2025 |
Індонезійський суверенний фонд добробуту Danantara планує укласти контракт на $8 млрд з американською інженерною компанією KBR Inc на інженерні роботи, постачання й будівництво 17 модульних нафтопереробних заводів (НПЗ).
Про це повідомили два джерела, знайомі з проєктом, а також презентація Міністерства економіки Індонезії, з якою ознайомилося агентство Reuters.
Контракт є частиною торговельної угоди між Індонезією й США, укладеної минулого тижня. В її межах митну ставку США для Індонезії знижено з 32% до 19%.
Міністр економіки Індонезії Аїрлангга Хартарто, головний переговірник угоди, представив план будівництва модульних НПЗ під час закритого брифінгу для бізнес-лідерів у Джакарті.
Компанії Danantara й KBR Inc (раніше - Kellogg Brown & Root) не надали коментарів. Деталі контракту залишаються обмеженими.
Угода також передбачає збільшення закупівель американської енергетики, сільськогосподарської продукції й комерційних літаків. Зокрема Дональд Трамп заявив, що Індонезія придбає 50 літаків у Boeing.
Загальна вартість угод в авіаційному секторі оцінюється у $14,4 млрд, а загальний обсяг потенційних домовленостей між Індонезією й США може сягнути $34 млрд.
У презентації також згадано про інвестиції у $2 млрд у розробку «блакитного» аміаку в Луїзіані, які планує здійснити індонезійська група Indorama. Для реалізації проєкту потрібні податкові пільги.
Суверенний фонд Danantara контролює активи на суму понад $900 млрд і є частиною економічного плану на $1,5 трлн, який передбачає зростання ВВП на 8% порівняно з нинішніми 5%.
Уряд Індонезії очікує, що зниження митної ставки США може прискорити зростання ВВП країни на 0,5 процентного пункту.
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