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АНАЛІТИКА

Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами щодо нової ядерної угоди, але на даному етапі лише у непрямому форматі

 

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.

Очільник МЗС зазначив, що готовий до діалогу з американською стороною, якщо вона прагне знайти взаємовигідне рішення.

"Я маю на увазі, що ми готові вжити будь-яких заходів для зміцнення довіри. Які необхідні для того, щоб довести, що ядерна програма Ірану є мирною і залишиться мирною назавжди, та що Іран ніколи не буде прагнути до створення ядерної зброї", - зазначив Арагчі.

Він додав, що в обмін на поновлення переговорів, Тегеран очікує на скасування американських санкцій.

"Це гра, в якій виграють усі, і ми готові взяти в ній участь. Ми не можемо розпочати ці переговори у прямому порядку та все ще віддаємо перевагу непрямому діалогу", - додав глава іранського МЗС.

Зазначимо, що непрямі переговори - це форма дипломатичного чи політичного діалогу, коли сторони не спілкуються безпосередньо одна з одною, а обмінюються повідомленнями чи пропозиціями через посередника (третю сторону).

Такі ситуації трапляються, якщо сторони перебувають у конфлікті одна з одною, не визнають одна одну, або перебувають у стані війни або глибокої політичної ворожнечі.

Ядерна програма Ірану

У 2015 році Іран уклав ядерну угоду зі США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією та Німеччиною. За нею, Тегеран зобов'язався обмежити розвиток своєї ядерної програми та не намагатися створити власну ядерну зброю. В обмін країни Заходу скасували проти Ірану міжнародні санкції.

Однак під час першої каденції на посаді президента США (2017-2021), Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов із зазначеної угоди та відновив санкції проти Ірану.

З початком другого президентського терміну, в березні цього року Трамп запропонував Ірану укласти нову "ядерну угоду", надавши для цього 60 днів.

Однак Тегеран затягував переговори і після озвученого главою Білого дому дедлайну, 22 червня військово-повітряні сили США вдарили по трьох ключових об'єктах іранської ядерної програми.

Опісля у Вашингтоні заявили, що іранська ядерна програма начебто повністю знищена, але за даними ЗМІ, окремі об'єкти залишилися неушкодженими.

Наприкінці червня Трамп не виключив пом'якшення санкцій проти Ірану.

Водночас, американський лідер застеріг Тегеран від поновлення ядерної програми і запевнив, що нові об'єкти також будуть знищені.

Детальніше про ймовірні варіанти перезапуску переговорів щодо ядерної угоди з Іраном - читайте у нашому авторському матеріалі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран
 

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