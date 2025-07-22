«Японія передусім»: чому ультраправі на підйомі?

Передвиборчий мітинг ультраправої партії "Сансейто", яка успішно виступила на виборах до верхньої палати парламенту Японії, 19 липня 2025 року

Правляча в Японії коаліція правоцентристської Ліберально-демократичної партії (ЛДПЯ) та її молодшого партнера, партії "Комейто", за підсумками виборів, що відбулися в неділю, 20 липня, втратила більшість у верхній палаті парламенту. Минулого року коаліція втратила більшість і в нижній палаті, проте прем'єр-міністр Сігеру Ісіба, який представляє ЛДПЯ, заявив, що не має наміру йти у відставку.

Тим часом успіх на виборах святкують націоналістично налаштовані сили, насамперед ультраправа партія "Сансейто", яка помітно збільшила своє представництво у верхній палаті парламенту. Ультраправі, серед іншого, виступають за посилення міграційної політики, і їхні заклики, схоже, знаходять відгук у виборців.

Уряду Японії щорічно потрібні 60 мільйонів іноземних туристів

Останнім часом прем'єру Ісібi дедалі частіше доводиться відбиватися від нападок "Сансейто" і Консервативної партії Японії, антиміграційна політика яких схожа на курс німецької ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АДН) або рух MAGA президента США Дональда Трампа.

Майкл Кучек, професор політики і міжнародних відносин у токійському кампусі Темпльського університету, каже, що частково негативні настрої щодо іноземців підігріваються в Японії поведінкою туристів, що подекуди шокує місцевих жителів та порушує порядок на традиційно спокійних вуличках Кіото та інших японських міст.

"Слабка єна привернула в країну десятки мільйонів іноземних мандрівників, і все, що бачать японці, - це групи туристів, які прибувають з валізами в замовлені на AirB&B квартири в тихих районах, і потім поводяться галасливо, не дотримуються правил, наприклад, про роздільну утилізацію сміття", - пояснює Кучек.

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба

За даними Національної туристичної організація Японії (JNTO), у першій половині 2025 року країну відвідала рекордна кількість гостей - 21,51 мільйона осіб, що на 21 відсоток більше, ніж за той самий період 2024 року. Влада очікує, що до кінця року цей показник перевищить 40 мільйонів осіб, і поступово буде досягнуто поставленої урядом мети - 60 мільйонів іноземних туристів до 2030 року.

Туристи своєю поведінкою викликають невдоволення японців

Збільшення кількості гостей з-за кордону може допомогти японській економіці, але в умовах суворих культурних норм країни багато хто з приїжджих викликає невдоволення японців, якщо вони поводяться буйно, легковажно або занадто багато вимагають. Про подібні інциденти регулярно повідомляють японські ЗМІ.

Вони охоче інформують про злочини, скоєні іноземцями, які живуть у країні вранішнього сонця. Так, багато галасу наробив арешт групи з чотирьох в'єтнамців, які, в'їхавши 2024 року до Японії за туристичною візою, протягом двох тижнів мандрували нею, крадучи одяг у магазинах Uniqlo.

ЗМІ також повідомляли про те, що іноземці крадуть автомобілі на запчастини, викрадають урожай із фермерських полів, а також про сексуальне насильство над жінками та багато інших подібних злочинів.

Голова партії "Сансейто" Сохей Камія

Чи раді в Японії іноземним робітникам?

Прихильники залучення іноземної робочої сили вказують на те, що японські підприємства потребують кадрів, оскільки народжуваність продовжує падати, а кількість людей похилого віку зростає. Але Сохей Камія, голова "Сансейто", стверджує, що Японія не повинна покладатися на іноземних робітників.

"Наша позиція полягає в тому, що ми прийматимемо тих, хто володіє необхідними навичками, на певний термін при розумінні того, що вони не є іммігрантами і муситимуть виїхати через певний період", - заявив Камія на пресконференції в Токіо на початку липня.

За його словами, Японія має розвиватися "завдяки використанню японських можливостей", і "Сансейто" толерантно ставитиметься до іноземців, які дотримуються законів і традицій країни, але тим, хто їх ігнорує, тут не місце. Багато гастарбайтерів, яких привозили до Японії, швидко тікали зі своїх місць роботи "і йшли до злочинних організацій, щоб заробити гроші, наприклад, шляхом пограбування", додав лідер "Сансейто".

"Очікується, що населення Японії сильно скоротиться з нинішніх 120 мільйонів, але навіть якщо його чисельність впаде до позначки приблизно у 80 мільйонів, то людей все одно буде достатньо для функціонування країни", - запевнив Камія журналістів.

Влада Китаю "свідомо колонізує Японію"?

Йоіті Сімада, депутат парламенту від Консервативної партії Японії, іншої настільки ж ультраправої політичної сили, поділяє багато позицій "Сансейто". Одне з питань, які турбують депутата, - це скуповування іноземними громадянами землі та нерухомості в країні. "Багаті китайці - найбільша проблема, - стверджує Сімада. - Вони купують ділянки землі та квартири в Токіо і по всій країні, і це викликає занепокоєння, тому що в Китаї неможливо розбагатіти без підтримки китайської Комуністичної партії".

"Уряд Китаю свідомо колонізує Японію, і це загроза нашій безпеці", - заявив Сімада в інтерв'ю DW. Він наполягає на тому, що є дані про купівлю китайськими приватними особами або компаніями землі поблизу стратегічних військових об'єктів у Японії, що відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між двома сусідніми азійськими країнами.

Наслідуючи рух MAGA

Хіромі Муракамі, професорка політології в токійському кампусі Темпльського університету, вважає, що ультраправі в Японії "надихнулися" успіхом кампанії Дональда Трампа "Америка передусім", а "Сансейто" навіть наслідує це гасло, висуваючи своє власне - "Японія передусім".

"Позиції цих крайніх правих груп багато в чому збігаються з підходами руху MAGA і засновані на концепції японської винятковості, - пояснює професорка. - Правда, звичайно, полягає в тому, що легальні іммігранти приносять користь японській економіці, оскільки добре відома нестача робочої сили в країні". Але, пояснює вона, заклики ультраправих знаходять відгук у людей, які хочуть просувати ідею "чистоти або переваги" японців над іншими народами.

Муракамі не згодна зі звинуваченнями ультраправих на адресу іммігрантів у зростанні злочинності, вказуючи на те, що 2020 року в Японії було заарештовано 10 963 іноземці, а 2023-го - 9726. Водночас за цей період кількість іноземних жителів у країні збільшилася з 2,75 мільйона до 3,4 мільйона осіб.

"Японці стикаються з економічними труднощами, і легко звинуватити іноземців у проблемах суспільства. У країні економічний спад, ціни зростають, є побоювання, пов'язані з митами на ввезення японських товарів у США, але людям легко зганяти своє невдоволення на іноземцях", - підбила підсумок Хіромі Муракамі.