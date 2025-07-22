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Китай відмовляється від російської пшениці: поставки обвалилися у 15 разів
13:21 22.07.2025 |
За перше півріччя 2025 року експорт російської пшениці до Китаю впав у грошовому вимірі більш ніж у 15 разів - з $38,9 млн до $2,5 млн.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
У червні Росія взагалі не поставила жодного кілограму пшениці до КНР, хоча рік тому за цей місяць обсяг експорту сягав $6,4 млн. Про це свідчать дані Головного митного управління Китаю.
Російська пшениця втратила конкурентоспроможність на китайському ринку. За той же період Китай імпортував пшениці з Канади на $361,3 млн, з Австралії - на $190,2 млн, а з Казахстану - на $5,8 млн. У 2024 році постачання російської пшениці до КНР становили $87,3 млн - це було в 2,5 раза більше, ніж у 2023-му.
Схожа тенденція спостерігається й у експорті російського ячменю. За перші шість місяців 2025 року він впав із $100,1 млн до $42,2 млн. У червні експорт зменшився більш ніж у 14 разів - до $743,6 тис.
Для порівняння, Китай закупив ячменю з Австралії на $927,3 млн, з Канади - на $195,9 млн, а з Аргентини - на $93,1 млн. У 2024 році Росія продала КНР ячменю на $177,1 млн.
Єдиним винятком стала кукурудза: її експорт з РФ до Китаю зріс удвічі - до $49,4 млн (торік було $19,9 млн). У червні 2025-го поставки зросли до $19,7 млн, тоді як рік тому - лише $3,4 млн.
Аналітики прогнозують для Росії найгірший експортний зерновий сезон за останні 17 років. За оцінками Інституту кон'юнктури аграрного ринку, у липні РФ експортує лише 2 млн тонн пшениці (проти 3,6 млн торік).
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