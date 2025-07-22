Німеччина та Норвегія планують тіснішу співпрацю в галузі оборони

Німеччина та Норвегія в понеділок ввечері оголосили про підготовку двостороннього оборонного договору, який стане останнім у серії нещодавніх угод про безпеку між європейськими країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Договір, який буде підготовлений міністрами оборони, має на меті зміцнити оборонну співпрацю, яка посилилася з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Берлін і Осло є одними з головних прихильників нещодавньої ініціативи європейських членів НАТО щодо закупівлі оборонного обладнання США для України.

Міністри оборони цих країн також закликали НАТО посилити захист європейської підводної інфраструктури на тлі побоювань щодо підозрілих актів диверсій, які, як вважається, були скоєні Росією і Китаєм.

У спільній заяві, опублікованій у понеділок, Німеччина і Норвегія підкреслили, що їхнє тісне партнерство грунтується на "спільних цінностях". Вони відзначили свою спільну прихильність морській безпеці, а також тіснішій співпраці на суші та в космосі.

"Якщо в цій жахливій війні в Україні є щось хороше, то це те, що вона зближує нас, європейців", - заявив канцлер Фрідріх Мерц на пресконференції зі своїм норвезьким колегою Йонасом Гаром Стьоре в Берліні.

Минулого тижня Німеччина підписала з Британією комплексний договір, який передбачає зобов'язання щодо тіснішого партнерства в галузі безпеки.

Лише за кілька днів до цього Британія і Франція оголосили, що вперше почнуть координувати свої незалежні заходи ядерного стримування. Париж і Берлін також планують посилити свої відносини в галузі оборони пізніше цього літа.

Всі три країни тепер пов'язані незалежними угодами про взаємну допомогу, що доповнюють угоду НАТО за статтею 5. Вони утворюють неформальну групу E3, яка в останні місяці відродилася в рамках інших багатосторонніх форматів і все частіше використовується для визначення спільного курсу в галузі зовнішньої політики та безпеки, де ЄС не має компетенції.