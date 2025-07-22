Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія остаточно вирішила інвестувати в будівництво АЕС

 

Британія остаточно вирішила інвестувати в атомну електростанцію Sizewell C, проєкт вартістю 38 млрд фунтів стерлінгів ($51 млрд), який має вирішальне значення для енергетичних і кліматичних цілей країни.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Британський уряд збереже міноритарну частку близько 45%, а серед інших інвесторів - французька державна компанія Electricite de France SA, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Centrica Plc та Amber Infrastructure Group Ltd.

"Настав час знову робити великі справи і реалізовувати великі проєкти в цій країні - і сьогодні ми оголошуємо про інвестиції, які забезпечать чисту енергію власного виробництва для мільйонів домівок на покоління вперед", - заявив міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд.

Нова АЕС під назвою Sizewell C буде збудована у графстві Саффолк на східному узбережжі Англії та, як передбачається, буде введена в експлуатацію у 2030-х роках. Очікується, що два реактори в Саффолку будуть забезпечувати електроенергією 6 млн домогосподарств протягом приблизно 60 років.

Атомна енергетика є дедалі важливішим джерелом електроенергії для Британії, яка прагне до 2030 року повністю замінити викопне паливо на низьковуглецеву енергію.

Британія також прагне зменшити свою залежність від імпортної нафти та газу, особливо з огляду на стрімке зростання цін на ці енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8194
  0,0680
 0,16
EUR
 1
 48,7907
  0,1837
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3804  0,01 0,02 41,9432  0,01 0,03
EUR 48,4448  0,17 0,35 49,1252  0,15 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,03 0,08 41,7800  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес