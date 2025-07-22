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Airbus запустить виробництво бойових гелікоптерів H215M у Румунії
10:46 22.07.2025 |
Румунія може стати новим гелікоптерним хабом Європи. Airbus Helicopters запропонувала зібрати на місцевому заводі IAR у місті Брашов до 90 багатоцільових гелікоптерів H215M для заміни застарілого флоту IAR-330 Puma. Йдеться про модернізовану військову версію Super Puma, передає Оpexnews.fr.
Це стане відновленням історичної співпраці між французьким авіагігантом і Румунією, що бере початок ще з часів холодної війни. Тоді країна, хоч і була частиною Варшавського договору, розвивала технічне партнерство із Заходом, зокрема з французькою авіаційною галуззю.
Airbus уже має завод у Брашові, збудований у 2016 році, де виготовляють цивільну версію H215. Тепер компанія хоче перетворити його на майданчик для виробництва H215M у військовій модифікації - з повною локалізацією збірки для ЗС Румунії.
Гелікоптер H215M - це багатоцільовий гелікоптер середнього класу, оснащений двома турбінами Makila. Він здатен нести до 4,5 тонни вантажу зовнішнім підвісом, має цифрову кабіну, четвертний автопілот, а також може бути адаптований до бойових місій, медичної евакуації, підтримки з повітря, рятувальних операцій і спецоперацій. Його також можна оснастити бойовим модулем HForce.
Хоча H215M менш відомий, ніж H225M, він вважається більш бюджетним варіантом з хорошими характеристиками на фоні зростальних оборонних витрат у Європі.
За словами президента Airbus Europe Жоана Пеліссьє, в Європі спостерігається активізація оборонних закупівель, і Румунія вже інвестувала у винищувачі F-16 і системи ППО Patriot. Наступний логічний крок - оновлення авіації.
Офіційного тендеру ще не було, однак у публічних заявах ексчиновників Міноборони Румунії йдеться про потребу у близько 90 гелікоптерах для заміни Puma, що вже не відповідають стандартам НАТО.
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