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АНАЛІТИКА

Папа Римський планує «перезапустити» діалог із РПЦ - ЗМІ

 

Папа Римський Лев XIV має намір «перезапустити» діалог із Російською православною церквою після напруженості, пов'язаної з вторгненням Росії в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

За інформацією джерел, Папа Римський Лев XIV планує провести аудієнцію з митрополитом Волоколамським Антонієм, який є головою Відділу зовнішньоцерковних зв'язків Московського патріархату РПЦ.

Це буде перша аудієнція понтифіка з Антонієм, який представляв патріарха РПЦ Кирила на похоронах Папи Римського Франциска.
 

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