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Переговори між США та Китаєм можуть зачепити питання закупівлі нафти з Росії та Ірану - Бессент
10:33 22.07.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що наступний раунд американо-китайських переговорів може включати обговорення закупівель Китаєм російської та іранської нафти.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
"Торгівля перебуває у хорошому стані", - сказав Бессент в ефірі CNBC, маючи на увазі нещодавні та поточні переговори з Китаєм.
"І я думаю, що тепер ми можемо почати говорити про інші речі. Китайці, на жаль, є дуже великими покупцями санкційної іранської нафти та санкційної російської нафти - тож ми можемо почати обговорювати це", - додав він.
Бессента також запитали про нові санкції проти Росії, і він натякнув, що США, ймовірно, дотримуватимуться стратегії, яка базуватиметься на тарифах і накладатиме високі мита на будь-яку країну, що купує російські енергоносії, які потрапили під санкції.
"Будь-яка країна, яка купує російську нафту, що потрапила під санкції, буде обкладатися до 100% вторинними тарифами. Президент Трамп змінив хід розмови, і я б закликав наших європейських союзників, які говорили про "велику гру", наслідувати нас, якщо ми запровадимо ці вторинні тарифи", - підкреслив він.
Минулого тижня президент Дональд Трамп пригрозив "дуже суворими тарифами, якщо ми не укладемо угоду протягом 50 днів" щодо російсько-української війни. "Тарифи на рівні близько 100%", - значив він.
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