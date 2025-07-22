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АНАЛІТИКА

Переговори між США та Китаєм можуть зачепити питання закупівлі нафти з Росії та Ірану - Бессент

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що наступний раунд американо-китайських переговорів може включати обговорення закупівель Китаєм російської та іранської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

"Торгівля перебуває у хорошому стані", - сказав Бессент в ефірі CNBC, маючи на увазі нещодавні та поточні переговори з Китаєм.

"І я думаю, що тепер ми можемо почати говорити про інші речі. Китайці, на жаль, є дуже великими покупцями санкційної іранської нафти та санкційної російської нафти - тож ми можемо почати обговорювати це", - додав він.

Бессента також запитали про нові санкції проти Росії, і він натякнув, що США, ймовірно, дотримуватимуться стратегії, яка базуватиметься на тарифах і накладатиме високі мита на будь-яку країну, що купує російські енергоносії, які потрапили під санкції.

"Будь-яка країна, яка купує російську нафту, що потрапила під санкції, буде обкладатися до 100% вторинними тарифами. Президент Трамп змінив хід розмови, і я б закликав наших європейських союзників, які говорили про "велику гру", наслідувати нас, якщо ми запровадимо ці вторинні тарифи", - підкреслив він.

Минулого тижня президент Дональд Трамп пригрозив "дуже суворими тарифами, якщо ми не укладемо угоду протягом 50 днів" щодо російсько-української війни. "Тарифи на рівні близько 100%", - значив він.
 

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