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Білий дім вилучив з преспулу WSJ через статтю про Трампа
10:04 22.07.2025 |
Білий дім вирішив вилучити американське видання The Wall Street Journal з невеликої групи журналістів, які супроводжуватимуть президента США Дональда Трампа під час його майбутньої поїздки до Шотландії.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Таке рішення було прийнято після того, як видання опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що Трамп колись надіслав "пікантний лист" з днем народження покійному, зганьбленому фінансисту та сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну.
"Як підтвердив апеляційний суд, Wall Street Journal або будь-яке інше інформаційне агентство не мають гарантованого спеціального доступу для висвітлення діяльності президента Трампа в Овальному кабінеті, на борту Air Force One та в його приватних робочих приміщеннях", - заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
Левітт не зазначила, чи буде WSJ також позбавлений можливості супроводжувати президента США під час внутрішніх поїздок або висвітлювати його діяльність в обмежених приміщеннях, таких як Овальний кабінет.
Звернемо увагу: це не вперше, коли адміністрація Трампа забороняє журналістам супроводжувати Трампа. Схожа ситуація сталася у лютому, коли Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства AP доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати позначення "Американська затока".
Associated Press подало до суду на Трампа, проте федеральний апеляційний суд дозволив Білому дому, якщо він того забажає, обмежити доступ інформаційного агентства до Овального кабінету, резиденції Мар-а-Лаго та літака Air Force One.
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