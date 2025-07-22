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Адміністрація Трампа оприлюднила 230 тисяч файлів у справі вбивства Мартіна Лютера Кінга
09:50 22.07.2025 |
Адміністрація президента США оприлюднила понад 230 тисяч файлів, пов'язаних з убивством темношкірого лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга у квітні 1968 року.
Ця публікація відбулася на тлі вимог суспільства оприлюднити інші документи - пов'язані зі справою Джеффрі Епштейна, передає Укрінформ із посиланням на The Washington Post
«Файли містять збірку документів ФБР, а також новинних вирізок, зібраних протягом десятиліть, в тому числі звіти, написані для повторного розслідування справи в 1976 році ФБР та в 1979-му - Спеціальним комітетом Палати представників з питань убивств», - пише видання.
При цьому воно зауважує, що викладені файли не розкривають жодної нової інформації про стеження ФБР за Мартіном Лютером Кінгом. Як і про те, чи працювали федерали із засудженим убивцею Джеймсом Ерлом Реєм (як стверджували деякі дослідники і родина Кінгів).
Водночас, WP вказує, що оприлюднення документів про вбивство Кінга відбувається на тлі вимог демократів і деяких республіканців розкрити інший масив документів, пов'язаних із розслідуванням справи Епштейна.
Як повідомлялося, справа Джеффрі Епштейна останнім часом набула в Сполучених Штатах значного скандалу. Його називають «найвідомішим педофілом в історії США», а факти справи характеризують як «історія національного сорому».
Газета Wall Street Journal минулого тижня оприлюднила нібито свідчення зв'язку Трампа з Епштейном. Президент подав до суду на видання.
Пізніше Трамп доручив Міністерству юстиції оприлюднити додаткові документи щодо справи Епштейна «з огляду на безглуздий розголос» справи
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