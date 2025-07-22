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Німецька контррозвідка фіксує посилення підривної діяльності РФ
09:36 22.07.2025 |
Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) попереджає, що наразі російські агенти діють у країні так агресивно, як не поводилися багато років.
Їхня діяльність включає кібератаки, шпигунство, саботаж тощо, передає Укрінформ із посиланням на Zeit.
«Ми говоримо про різке зростання випадків шпигунства та гібридних заходів. Підхід більш масований і також більш агресивний», - заявила президентка MAD Мартіна Розенберг.
За її словами, російські спецслужби діють «так, як ми бачили це під час «холодної війни». Крім того, розширюється їхній інструментарій.
Російські агенти їдуть до ФРН через треті країни. Іноді вони безпосередньо контактують з німцями російського походження або особами, пов'язаними з Росією.
Одна з «мішеней» для саботажу - кораблі ВМС Німеччини. Для цього росіяни намагаються вербувати німецьких військових або осіб з подвійним громадянством, які їздили до РФ чи її країн-союзниць. Там на них можуть чинити тиск, аби змусити до співпраці.
«Не секрет, що Німеччина як логістичний центр для переміщення військ НАТО та активний партнер Альянсу міцно перебуває в полі зору іноземних розвідувальних служб», - зауважила очільниця MAD.
За її даними, протягом останніх місяців військові кораблі кілька разів ставали об'єктами саботажу: іноді це були розірвані проводи, іноді - металева стружка в системі приводу або олія в питній водиі
Серед тактик дестабілізації - цілеспрямована дезінформація, а також хакерські атаки, як-от на Бундестаг влітку 2023 року, за якою стояло угруповання APT28.
У цьому ж контексті варто згадати вбивство в центрі Берліна грузинсько-чеченського активіста, скоєне агентом РФ Красіковим.
Зазначається, що MAD відповідає за захист Збройних сил, протидію екстремізму та перевірки режиму секретності для військових і цивільних. Це найменша з німецьких розвідувальних служб, підпорядкована Міністерству оборони. Протидія шпигунству та саботажу знову є центральним завданням Служби, як це було під час «холодної війни».
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