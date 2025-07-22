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Танкери йдуть порожніми з індійського НПЗ після санкцій Євросоюзу
09:22 22.07.2025 |
Нафтовий танкер Talara, покинув порт Вадінар індійської нафтопереробної компанії Nayara Energy, не виконавши планове навантаження дизельного палива. Танкер був зафрахтований енергетичною компанією порт ВР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Судно мало завантажити 447 тисяч барелів дизельного палива з наднизьким вмістом сірки, вантаж прямував до Африки.
Зміна плану навантаження свідчить про те, що санкції Європейського Союзу почали діяти. Вони були введені проти підтримуваного Росією нафтопереробного заводу Nayara, одного з двох приватних експортерів палива в Індії.
За словами одного з джерел, судно Talara не прийняло вантаж після введення ЄС санкцій. Пакет санкцій ЄС проти Росії у зв'язку з війною проти України був спрямований на нанесення подальшого удару по російській нафтогазовій та енергетичній галузі.
За словами двох джерел, відтоді BP передала судно в оренду, зробивши його доступним для чартеру в Індії або на Близькому Сході.
У своїй заяві компанія Nayara заявила, що засуджує "несправедливе й одностороннє" рішення ЄС запровадити санкції проти компанії, в той час як Індія заявила, що не підтримує "односторонні санкції" ЄС.
Ворожа країна
Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить доходи для військової машини Кремля.
Росія є найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35% від загального обсягу поставок. До 2022 року частка була 2%.
За даними опитування Центру Разумкова, у січні 2024 року Індія перейшла для українців у категорію ворожих країн. Вона опинилася в компанії таких країн, як Китай, КНДР та Іран.
Водночас міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія може відмовитися від російської нафти в разі вторинних санкцій США.
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