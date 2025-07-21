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АНАЛІТИКА

США в разі введення вторинних мит проти РФ закличуть Європу приєднатися до цих заходів - Бессент

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що якщо США введуть вторинні мита щодо Росії, то Європі варто вчинити так само.

"Будь-яка країна, яка закуповує російську нафту, що перебуває під санкціями, буде (у разі введення мит, - "ІФ-У") обкладатися вторинними митами розміром до 100%. (...) Я б закликав наших європейських партнерів (...) наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита", - сказав Бессент у понеділок в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Минулого тижня Трамп заявив, що, якщо врегулювання війни в Україні не вдасться досягти протягом 50 днів, США введуть вторинні мита щодо Росії. У його адміністрації пояснили, що ці заходи, судячи з усього, торкнуться нафти.

Пізніше Трамп заявив, що не виключає введення вторинних мит щодо Росії раніше, ніж через 50 днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ЄС, Росія
 

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