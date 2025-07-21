Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина та Сербія залучили РФ до обговорення будівництва нового нафтопроводу

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вперше заявив про участь Росії в обговоренні будівництва нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією.

"Сьогодні із сербськими та російськими колегами домовляємося про будівництво нового нафтопроводу, що сполучає Угорщину з Сербією", - написав Сійярто у Facebook у понеділок, 21 липня, за підсумками консультацій із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним та міністром енергетики Сербії Дубравкою Дідович.

Хоча діалог між Угорщиною та Сербією про будівництво нафтопроводу активно триває з минулого року, про залучення Росії до обговорення стало відомо вперше.

У травні Сійярто анонсував старт будівництва нафтопроводу "найближчим часом", його збиралися ввести в експлуатацію до кінця 2027 року.

За словами Сійярто, спільний угорсько-сербський проєкт розрахований на щорічний транзит до 5 млн тонн сировини. Реалізація плану потребує будівництва 180 км нових трубопровідних потужностей на угорській території та ще 120 км - на сербській.

"І якщо все піде добре, цей новий нафтопровід може бути введено в експлуатацію до 2027 року", - сказав Сійярто після обговорення інвестицій із сербською і російською сторонами.

Угорський міністр знову повторив, що "Брюссель примусово відключає енергосполучення, забороняє використання російських енергоносіїв та перекриває транспортні шляхи".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8194
  0,0680
 0,16
EUR
 1
 48,7907
  0,1837
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3711  0,02 0,05 41,9574  0,04 0,09
EUR 48,2752  0,04 0,08 48,9730  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,04 0,10 41,8150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес