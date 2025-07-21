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Угорщина та Сербія залучили РФ до обговорення будівництва нового нафтопроводу
17:31 21.07.2025 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вперше заявив про участь Росії в обговоренні будівництва нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією.
"Сьогодні із сербськими та російськими колегами домовляємося про будівництво нового нафтопроводу, що сполучає Угорщину з Сербією", - написав Сійярто у Facebook у понеділок, 21 липня, за підсумками консультацій із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним та міністром енергетики Сербії Дубравкою Дідович.
Хоча діалог між Угорщиною та Сербією про будівництво нафтопроводу активно триває з минулого року, про залучення Росії до обговорення стало відомо вперше.
У травні Сійярто анонсував старт будівництва нафтопроводу "найближчим часом", його збиралися ввести в експлуатацію до кінця 2027 року.
За словами Сійярто, спільний угорсько-сербський проєкт розрахований на щорічний транзит до 5 млн тонн сировини. Реалізація плану потребує будівництва 180 км нових трубопровідних потужностей на угорській території та ще 120 км - на сербській.
"І якщо все піде добре, цей новий нафтопровід може бути введено в експлуатацію до 2027 року", - сказав Сійярто після обговорення інвестицій із сербською і російською сторонами.
Угорський міністр знову повторив, що "Брюссель примусово відключає енергосполучення, забороняє використання російських енергоносіїв та перекриває транспортні шляхи".
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