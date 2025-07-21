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АНАЛІТИКА

Трамп вимагає повернути назву «Червоношкірі» клубу НФЛ – інакше заборонить будувати стадіон

 

Президент США Дональд Трамп пригрозив заблокувати будівництво стадіону для футбольної команди Washington Commanders, якщо вона не поверне собі попередню назву - Redskins (Червоношкірі).

"Washington "якось-там" має негайно повернути собі назву Washington Redskins", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Команда відмовилася від назви "Червоношкірі" у 2020 році після звинувачень у расизмі щодо корінних американців.

Трамп також закликав бейсбольну команду Cleveland Guardians повернути історичну назву Cleveland Indians, яку було змінено у 2021 році.

"Наш великий індіанський народ у величезній кількості хоче, щоб це сталося. Їхню спадщину та гідність систематично забирають", - написав Трамп.

"Власник бейсбольної команди з Клівленда Метт Долан, який дуже політизований, тричі поспіль програв вибори [насправді, двічі. - Ред.] через цю безглузду зміну назви. Якби він повернув назву Cleveland Indians, то, можливо, зміг би виграти. З індіанцями поводяться дуже несправедливо. Зробімо індіанців великими знову (MIGA)", - додав колишній президент США.

Пізніше Трамп пригрозив зірвати плани Commanders щодо будівництва нового стадіону у столиці США. Зараз команда виступає в передмісті Вашингтона - місті Ландовер, штат Меріленд.

У квітні 2025 року Washington Commanders досягли домовленості про будівництво стадіону в окрузі Колумбія. Загальна вартість проєкту оцінюється майже у $4 млрд, що зробить його другим найдорожчим у світі після SoFi Stadium у Лос-Анджелесі.

"Я можу ввести обмеження, якщо вони не повернуть назву Washington Redskins і не позбудуться безглуздого прізвиська Commanders. Я не укладу з ними угоди щодо будівництва стадіону у Вашингтоні", - заявив Трамп.

Водночас ESPN зазначає, що реалістичність погроз Трампа залишається під питанням, бо у січні 2025 року президент Джо Байден підписав закон, що передав землю під майбутній стадіон з федеральної власності у юрисдикцію округу Колумбія.
Ключові теги: США
 

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