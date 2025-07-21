Санкції ЄС проти російського дизелю набудуть чинності в січні - Bloomberg

Європейський Союз підтвердив, що частина нового пакету санкцій проти Росії, яка спрямована на обмеження потоку пального, виготовленого з російської сирої нафти, набуде чинності лише у січні 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

У юридичних текстах, опублікованих на вихідних, ЄС підтвердив, що заборона набуде чинності 21 січня наступного року.

Лише у п'ятницю, 18 липня, в Євросоюзі заявили про схвалення заборони на імпорт нафтопродуктів, зокрема дизельного пального, які виробляються в третіх країнах з використанням російської сирої нафти.

Зазначається, що цей крок фактично є забороною на один з основних обхідних шляхів санкцій щодо російських поставок.

Раніше великі покупці російської нафти, такі як Індія, змогли переробляти сиру нафту, куплену задешево в Росії, а потім продавати вироблене ними пальне Європі.

«ЄС дав ринкам дизельного пального певний перепочинок, опублікувавши в останню хвилину шестимісячний перехідний період для імпорту російських нафтопродуктів, отриманих з третіх країн», - сказала Флоренс Шміт, аналітикиня Rabobank.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту в понеділок, 21 липня, майже не змінилися, оскільки трейдери оцінюють вплив нових європейських санкцій на постачання російської нафти, водночас вони стурбовані тим, що тарифи можуть послабити попит на пальне, оскільки виробники на Близькому Сході збільшують виробництво.