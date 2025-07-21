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У Росії зросла кількість компаній, які планують звільнення працівників
14:36 21.07.2025 |
Кількість компаній у Росії, які планують звільнення співробітників, зросла майже вдвічі з початку року. Одночасно бізнес скорочує плани щодо підвищення зарплат.
Про це пише The Moscow Times.
Згідно з доповіддю Центробанку Росії про регіональну економіку, в червні частка компаній, які планують скорочення персоналу, сягнула 11,5% порівняно з 6,9% у січні.
Найчастіше про можливі звільнення повідомляли підприємства у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування та фармацевтики.
Серед причин - зниження попиту на продукцію. "У цих умовах окремі компанії вже скорочують персонал, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки", - зазначили в Центробанку.
Опитування компанії "Акціон Бухгалтерія" показало, що 16,5% підприємств планують знизити зарплати протягом року, а майже 4% - вже в найближчі місяці. У понад 40% випадків бізнеси аргументували це падінням виручки.
На тлі економічного сповільнення 34% компаній повідомили про погіршення внутрішньої ситуації. 25% з них призупинили інвестиційні проєкти, а 13% - повністю їх згорнули.
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