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АНАЛІТИКА

У Росії зросла кількість компаній, які планують звільнення працівників

 

Кількість компаній у Росії, які планують звільнення співробітників, зросла майже вдвічі з початку року. Одночасно бізнес скорочує плани щодо підвищення зарплат.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з доповіддю Центробанку Росії про регіональну економіку, в червні частка компаній, які планують скорочення персоналу, сягнула 11,5% порівняно з 6,9% у січні.

Найчастіше про можливі звільнення повідомляли підприємства у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування та фармацевтики.

Серед причин - зниження попиту на продукцію. "У цих умовах окремі компанії вже скорочують персонал, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки", - зазначили в Центробанку.

Опитування компанії "Акціон Бухгалтерія" показало, що 16,5% підприємств планують знизити зарплати протягом року, а майже 4% - вже в найближчі місяці. У понад 40% випадків бізнеси аргументували це падінням виручки.

На тлі економічного сповільнення 34% компаній повідомили про погіршення внутрішньої ситуації. 25% з них призупинили інвестиційні проєкти, а 13% - повністю їх згорнули.

За матеріалами: Економічна правда
 

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