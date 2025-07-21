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ЄС запровадив санкції проти іранського нафтового магната за участь у торгівлі з Росією
14:33 21.07.2025 |
Європейський Союз ввів санкції проти відомого іранського нафтового трейдера та кількох його компаній у рамках чергового пакета заходів, спрямованих проти Росії через її війну проти України.
Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".
Госсейн Шамхані, чий батько є високопоставленим радником верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, був доданий до санкційного списку ЄС за участь у торгівлі російською нафтою та як центральна фігура у так званому "тіньовому флоті" Росії.
Також під санкції потрапили його компанії, зареєстровані в Дубаї - Admiral Group і Milavous Group Ltd.
"Госсейн Шамхані залучений у секторі економіки, який забезпечує значне джерело доходу для уряду Російської Федерації", - пояснили в ЄС.
Розслідування Bloomberg News минулого року показало, що мережа Шамхані стала впливовим гравцем у сфері експорту російської та іранської нафти, а також заснувала хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві для управління прибутками. Сам Шамхані неодноразово заперечував інформацію щодо своєї ділової діяльності.
Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.
Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії - семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.
До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
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