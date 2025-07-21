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Ердоган заявив про підтримку Британії та Німеччині щодо продажу винищувачів Eurofighter
14:25 21.07.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Німеччина і Велика Британія мають "позитивну позицію" щодо продажу винищувачів Eurofighter Анкарі.
Про це він заявив у понеділок, 21 липня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Туреччина веде переговори щодо купівлі винищувачів Eurofighter Typhoon, які виробляє консорціум Німеччини, Великої Британії, Італії та Іспанії.
"Британці та німці підходять до цього питання позитивно. Якщо Бог дасть, я вірю, що ми отримаємо наші літаки якомога швидше", - заявив Ердоган під час спілкування із журналістами.
Він також зазначив, що під час зустрічей з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом побачив, що "вони також позитивно ставляться до цього питання".
"Сподіваюся, що ми зробимо цей крок", - додав турецький президент.
Як відомо, попередній німецький уряд на чолі з Олафом Шольцом виступав проти продажу Eurofighter Туреччині, посилаючись на політичні міркування.
Водночас нещодавно ЗМІ повідомили, що новий уряд Німеччини, який очолює Фрідріх Мерц, більше не стоїть на заваді запланованому продажу літаків Eurofighter Typhoon Туреччині.
Туреччина подала запит на придбання близько 40 літаків Eurofighter Typhoon на початку цього року.
Наприкінці червня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що рішуче підтримує прагнення Туреччини придбати винищувачі Eurofighter Typhoon, і підкреслив важливість країни для глобальної безпеки.
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