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АНАЛІТИКА

Експорт російського золота та срібла до Китаю майже подвоївся з початку року

 

У першій половині 2025 року експорт дорогоцінних металів з Росії до Китаю зріс на 80% - до $1 млрд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Trade Data Monitor, які базуються на китайській митній статистиці.

Росія - другий найбільший у світі виробник золота, щорічно видобуває понад 300 тонн. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вона втратила доступ до західних торговельних хабів, зокрема Лондона та Нью-Йорка.

Центральний банк Росії, який раніше був найбільшим у світі покупцем золота серед центробанків, не відновив великомасштабних закупівель, залишивши Китай одним із небагатьох великих ринків збуту.

Попит на дорогоцінні метали у Росії також підтримується зростанням внутрішнього роздрібного попиту: у 2024 році продажі золота населенню у РФ досягли рекордних обсягів, оскільки громадяни прагнуть захистити свої заощадження.

Окрім золота, Норильський нікель, один із провідних світових виробників паладію та платини, значно наростив поставки до Китаю. Ціни на паладій і платину цьогоріч зросли на 38% і 59% відповідно.

Ціни на золото цьогоріч зросли приблизно на 28% на тлі геополітичної напруги, торговельних конфліктів, а також активних закупівель з боку центральних банків та біржових фондів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Китай
 

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