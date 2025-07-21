Експорт російського золота та срібла до Китаю майже подвоївся з початку року

У першій половині 2025 року експорт дорогоцінних металів з Росії до Китаю зріс на 80% - до $1 млрд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Trade Data Monitor, які базуються на китайській митній статистиці.

Росія - другий найбільший у світі виробник золота, щорічно видобуває понад 300 тонн. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вона втратила доступ до західних торговельних хабів, зокрема Лондона та Нью-Йорка.

Центральний банк Росії, який раніше був найбільшим у світі покупцем золота серед центробанків, не відновив великомасштабних закупівель, залишивши Китай одним із небагатьох великих ринків збуту.

Попит на дорогоцінні метали у Росії також підтримується зростанням внутрішнього роздрібного попиту: у 2024 році продажі золота населенню у РФ досягли рекордних обсягів, оскільки громадяни прагнуть захистити свої заощадження.

Окрім золота, Норильський нікель, один із провідних світових виробників паладію та платини, значно наростив поставки до Китаю. Ціни на паладій і платину цьогоріч зросли на 38% і 59% відповідно.

Ціни на золото цьогоріч зросли приблизно на 28% на тлі геополітичної напруги, торговельних конфліктів, а також активних закупівель з боку центральних банків та біржових фондів.