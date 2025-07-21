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АНАЛІТИКА

Китай сподівається на подолання розбіжностей з ЄС на саміті у Пекіні

 

Китай сподівається, що в ході саміту лідерів КНР і Європейського Союзу, який відбудеться цього тижня в Пекіні, обом сторонам вдасться досягти порозуміння та подолати існуючі торговельні й інші розбіжності.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.

«Саміт Китай - Європейський Союз проходитиме у складній міжнародній обстановці. Людська спільнота знову перебуває на роздоріжжі», - сказав Ґо.

Водночас, за його словами, Китай і Європа виступають як дві основні сили, що сприяють багатополярності і глобальній стабільності.

«Саміт Китай - ЄС, що проводиться за нинішньої міжнародної обстановки, має важливе значення. Ми сподіваємося, що європейська сторона діятиме злагоджено з Китаєм, слідуватиме духу часу та зміцнюватиме взаємну довіру і порозуміння, аби подолати існуючі між двома сторонами розбіжності», - заявив дипломат.
Ключові теги: Китай, ЄС
 

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