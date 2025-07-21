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АНАЛІТИКА

Росія знову зіткнулася з авіаційним колапсом: Понад 1000 рейсів скасували через українські дрони

 

З 19 по 21 липня московські аеропорти "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" неодноразово призупиняли роботу внаслідок запровадження російською владою режиму "Ковьор" через атаки українських безпілотників.

За даними російських ЗМІ, за три дні було скасовано понад тисячу рейсів і затримано ще близько 900, внаслідок чого постраждали щонайменше 200 тис. пасажирів. Це вже четвертий масштабний збій у роботі цивільної авіації у РФ від початку туристичного сезону в травні, повідомляє The Moscow Times.

Колапс в російських аеропортах почався 19 липня, коли план "Ковьор" закрив повітряний простір над столицею на годину: у "Шереметьєво" тоді було скасовано 15 рейсів, у "Внуково" - 30.

Наступного дня хвилі атак майже повністю зупинили російські аеропорти: "Шереметьєво" анулювало 165 рейсів, "Внуково" - 81. В ніч на 21 липня обмеження повернулися, коли в "Шереметьєво" одразу ж вилучили з розкладу понад 170 рейсів, а затримали - 472.

Ассоціація туроператорів Росії підрахувала, що у травні-липні сумарний час закриття московських хабів перевищив 24 години, причому рекордсменом став "Домодєдово" (60 годин). Новопризначений міністр транспорту Андрій Нікітін визнав, що ситуація "трохи краща, ніж у травні", але попередив: передбачити час та тривалість закриття аеропортів неможливо.

Як повідомлялося, перший колапс у роботі цивільної авіації у РФ стався 6 травня, другий - 10 червня, третій - з 5 по 7 липня. Затримки торкнулись кожного десятого пасажира в московському авіа­вузлі - найнавантаженішому в Росії. Збитки російських авіакомпаній через скасування і перенесення рейсів лише 5-7 липня могли сягнути близько 20 млрд рублів (понад $250 млн в еквіваленті), писали російські ЗМІ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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