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Індійський НПЗ вимагає передоплату після нових санкцій ЄС проти РФ
12:17 21.07.2025 |
Індійський нафтопереробний завод, частково пов'язаний з "Роснефтью", запроваджує нові умови продажу продукції після останніх санкцій ЄС.
Про це пише Bloomberg.
Індійська компанія Nayara Energy змінила умови тендерів, вимагаючи передоплату або документарний акредитив до відвантаження нафти. Це стало відповіддю на нові санкції Європейського Союзу, які зачіпають компанії, пов'язані з російським енергетичним сектором.
У попередніх тендерах таких умов не висували, однак нові обмеження викликали занепокоєння у фінансових установ і клієнтів. ЄС посилив правила щодо імпорту та транспортування російської нафти й нафтопродуктів, що створює ризики для банків і партнерів Nayara.
Індія є одним з ключових споживачів російської сирої нафти після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас Nayara постачає значну частину своєї продукції до Європи, яка досі не ввела санкцій проти самої компанії.
Аналітики відзначають, що вимоги передоплати можуть стати новою нормою для партнерів компаній з часткою російського капіталу. "Це демонструє масштаб впливу санкцій", - сказав аналітик Kpler Замір Юсоф.
"Роснефть" назвала санкції "необґрунтованими та незаконними" й заявила про намір вийти з капіталу Nayara.
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