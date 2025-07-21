В Туреччині розпочали перевірки Visa та Mastercard

Антимонопольний орган Туреччини оголосив про початок розслідування щодо платіжних систем Mastercard і Visa за підозрою в перешкоджанні операціям за кордоном.

Про це повідомляє Daily Sabah, пише "Європейська правда".

Антимонопольний комітет (RK) Туреччини заявив, що вітчизняні постачальники платіжних послуг мають можливість надавати послуги споживачам, які бажають здійснювати платежі на користь торговців, що знаходяться за кордоном, на підставі двосторонніх угод, укладених з іноземними суб'єктами господарювання.

"Відповідно до цих двосторонніх угод, транскордонні платіжні операції локалізуються і можуть здійснюватися без сплати комісії Mastercard або Visa за проведення міжнародних транзакцій", - заявили у відомстві.

Як зазначено, попередні висновки за результатами перевірок на місцях свідчать про те, що Mastercard і Visa можуть перешкоджати діяльності постачальників платіжних послуг, які уклали такі двосторонні угоди, стверджуючи, що така діяльність порушує їхні самостійно встановлені правила, і можуть використовувати для цього різні методи, зокрема санкції проти банків.

У ході розслідування буде перевірено, чи перешкоджали компанії іноземним торговцям користуватися їхньою інфраструктурою карток/POS-терміналів і чи вживали вони заходів для виключення альтернативних платіжних систем з ринку.

Раніше антимонопольне відомство Туреччини розпочало розслідування щодо музичного стримінгового сервісу Spotify за підозрою в недобросовісній конкуренції.

Також стало відомо, що у Туреччині заблокували доступ до чат-бота зі штучним інтелектом Grok.