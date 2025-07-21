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АНАЛІТИКА

Повернення Nvidia до Китаю стикається з перешкодами у виробництві

 

Nvidia повідомила своїм китайським клієнтам, що має обмежені запаси чіпів H20, найпотужніших чіпів для штучного інтелекту, які їй було дозволено продавати в Китаї відповідно до експортних обмежень США.

Про це повідомило The Information, передає Reuters.

Nvidia заявила минулого тижня, що планує відновити продаж чіпів H20 до Китаю, хоча згідно зі зміною політики США все ще повинні затверджувати ліцензії на експорт цих чипів.

Заборона уряду США на продаж чіпів H20, введена в квітні, змусила Nvidia анулювати замовлення клієнтів і скасувати виробничі потужності, які вона забронювала у виробника чіпів Taiwan Semiconductor Manufacturing.

TSMC переорієнтувала свої виробничі лінії H20 на виробництво інших чипів для інших клієнтів, а виробництво нових з нуля може зайняти дев'ять місяців, заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг на прес-конференції в Пекіні.

Хуан висловив останніми днями коментарі, які свідчать про те, що Nvidia збільшить постачання чіпів H20 і що ліцензії на китайські замовлення будуть швидко затверджені.

Nvidia також оголосила, що розробляє новий чіп для китайських клієнтів під назвою RTX Pro GPU, який відповідатиме експортним обмеженням США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай, NVIDIA
 

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