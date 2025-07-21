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Суд США зобов'язав урядову агенцію виплатити фінансування «Радіо Свобода»
10:47 21.07.2025 |
Окружний суд США округу Колумбія ухвалив рішення на користь "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" (RFE/RL) у справі проти Агентства США з глобальних медіа (USAGM) щодо затримки фінансування, виділеного Конгресом.
Про це пише RFE/RL, передає "Європейська правда".
Як зазначається, суддя Ройс Ламберт постановив, що USAGM має виплатити RFE/RL залишок коштів, передбачених на 2025 фінансовий рік, і визнав, що спроба агентства нав'язати нові обтяжливі умови гранту та відмова від добросовісних переговорів були незаконними.
"Безпрецедентним є випадок, коли агентство вимагає, щоб повністю нові умови регулювали його багаторічні робочі відносини з грантоотримувачем, а потім припиняє відповідати, особливо коли агентство зобов'язане за законом щорічно виділяти кошти, виділені Конгресом, конкретному суб'єкту", - йдеться у заяві судді.
Затримка фінансування вже призвела до масових скорочень, скасування програм та загрози глобальній присутності RFE/RL, наголосив суддя.
Президент RFE/RL Стів Капус назвав судове рішення кульмінацією тривалих юридичних зусиль і важливим кроком для продовження місії компанії.
"Ця перемога надає нашим журналістам необхідний імпульс для того, щоб і надалі щотижня досягати майже 47 мільйонів людей, які покладаються на нашу журналістику для отримання фактів та протидії зловмисній пропаганді авторитарних урядів", - сказав він, додавши, що інформаційний простір не можна віддавати тиранам.
Загальний бюджет USAGM на 2025 рік становить $950 млн, з яких близько $153 млн передбачено для RFE/RL. Агентство контролює діяльність таких медіа, як "Голос Америки", "Радіо Вільна Азія" та інші.Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).
Після цього Чехія, на території якої розташована штаб-квартира "Радіо Свобода", запустила ініціативу в Євросоюзі з підтримки медіа.
А 8 травня стало відомо, що Швеція скерує 20 млн шведських крон ($2 млн) на підтримку "Радіо Свобода".
Наприкінці травня ЄС погодився надати екстрене фінансування для підтримки роботи "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" після того, як адміністрація Трампа припинила надавати гранти цьому медіа.
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