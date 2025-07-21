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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп лякає Іран знищенням ядерних об'єктів, якщо Тегеран захоче їх відновити

 

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Ірану: в разі спроби відновити чи збудувати ядерні об'єкти - їх буде знищено.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп у суботу, 19 липня, заявив, що всі три ядерні об'єкти в Ірані були "повністю знищені".

"Потрібно буде роки, щоб відновити їх роботу, і, якщо Іран захоче це зробити, йому буде набагато вигідніше почати все заново в трьох різних місцях, перш ніж ці об'єкти будуть знищені, якщо він вирішить це зробити", - запевнив американський лідер.

 

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.

Після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.

Тегеран також обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

13 липня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна погодиться на відновлення ядерних переговорів із США, якщо будуть надані гарантії, що на неї не буде більше нападів.
Ключові теги: США, Іран
 

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