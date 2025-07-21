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WSJ: У Трампа передумали розривати контракти з SpaceX Маска
10:28 21.07.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа після його сварки з бізнесменом Ілоном Маском ініціювала перегляд контрактів SpaceX з федеральним урядом. Проте у Білому домі дійшли висновку, що більшість із них неможливо анулювати, повідомило
у суботу, 19 липня, видання The Wall Street Journal (WSJ).
Як розповіли джерела видання, перегляд контрактів з компанією Маска був покликаний виявити потенційні втрати для уряду у багатомільярдних угодах. Під час перевірки було проаналізовано вартість контрактів SpaceX та можливість того, чи могли б конкуренти виконати ту саму роботу ефективніше.
В ході перевірки чиновники адміністрації дійшли висновку, що більшість із цих контрактів неможливо анулювати, оскільки вони критично важливі для місій міністерства оборони США та NASA.
Попередня оцінка, пише WSJ, показала домінування SpaceX як провідного світового оператора ракетних запусків та основного постачальника супутникового інтернету.
Нагадаємо, що SpaceX, а також її супутниковий підрозділ Starlink, мають пакет угод з федеральним урядом США або іншими державними відомствами на загальну суму близько 22 мільярдів доларів.
Сварка Трампа та Маска
Публічна сварка між Трампом та колишнім очільником Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілоном Маском виникла через закон щодо податкової, міграційної та бюджетної політики США. Мільярдер відкрито критикував ініціативу.
Крім того, Маск звинуватив президента США у ймовірних зв'язках з обвинуваченим у педофілії Джеффрі Епштейном.
5 червня Трамп написав у Truth Social, що найпростіший спосіб зекономити кошти федерального бюджету - це припинити державні субсидії та контракти з компаніями Маска.
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