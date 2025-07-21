Microsoft припинила залучати китайських інженерів до підтримки хмарних сервісів Пентагону

Microsoft заявила, що більше не дозволяє інженерам, які працюють у Китаї, надавати технічну підтримку для американських оборонних клієнтів, зокрема Міністерства оборони, що користуються її хмарною платформою Azure. Про це пише Tom's Hardware.

Це рішення компанія ухвалила після розслідування ProPublica, в якому йшлося про залучення китайських фахівців до підтримки хмарних сервісів Пентагону, що потенційно могло створювати ризики для кібербезпеки США.

Як повідомив представник Microsoft Френк Шоу, компанія змінила підхід до технічної підтримки державних клієнтів США, аби гарантувати, що жодна інженерна команда з Китаю більше не матиме доступу до проєктів, пов'язаних з Міністерством оборони чи іншими урядовими установами. Раніше китайські інженери працювали під дистанційним контролем так званих "цифрових супровідників" зі США, які нерідко мали нижчі технічні кваліфікації.

Azure є одним з ключових джерел доходу Microsoft і приносить понад чверть загального прибутку компанії. У 2019 році Microsoft виграла контракт Пентагону на $10 мільярдів, однак його скасували у 2021 році. У 2022-му компанія отримала нові хмарні контракти разом з Amazon, Google й Oracle на загальну суму до $9 мільярдів.

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав ситуацію "неприйнятною" і пообіцяв переглянути інші системи на предмет подібних ризиків. Microsoft, своєю чергою, запевнила, що продовжить працювати з урядом США, адаптуючи свої протоколи безпеки відповідно до загроз.