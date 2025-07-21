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Українське прислів'я
Китай пригрозив ЄС «вжити заходів» у відповідь на санкції проти своїх банків та компаній
10:18 21.07.2025 |
Міністерство торгівлі Китаю пригрозило Європейському Союзу вжити заходів для «захисту законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ» у відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС, у якому вперше опинилися деякі китайські банки та компанії.
Про це пише Bloomberg.
Так, у міністерстві наголосили, що санкції ЄС «серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам».
Як пише Bloomberg, під європейські санкції потрапили банки Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.
За інформацією агентства, ЄС ще раніше пропонував додати ці банки до санкційного списку, оскільки вони сприяли москві в обробці транзакцій та в «наданні експортного фінансування для торговельних операцій» для обходу попередніх європейських санкцій.
Раніше міністр закордонних справ КНР Ван Ї застерігав головну дипломатку ЄС Каю Каллас від включення китайських банків до санкційного списку.
Він попереджав, що запровадження санкцій може позначитися на саміті між ЄС та Китаєм з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин між сторонами, що має відбутися 24-25 липня, повідомляли співрозмовники видання.
Більше про новий пакет санкцій
Посли 27 країн-членів ЄС під час ранкового засідання 18 липня узгодили 18-й пакет санкцій проти росії. Його довго блокувала Словаччина, яка вимагала собі гарантій на тлі наміру Брюсселя відмовитися від російського газу.
Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала цей пакет санкцій «одним із найсильніших»: за її словами, він передбачає обмеження для кораблів «тіньового флоту» росії, російських банків, а також заборону на будівництво трубопроводів «Північний потік» і зниження цінової стелі на російську нафту до 47,60 долара за барель.
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