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У Пекіні анонсували проведення саміту Китай - ЄС
10:13 21.07.2025 |
Лідери Китаю і Європейського Союзу 24 липня проведуть у Пекіні ювілейний 25-й саміт Китай-ЄС, присвячений 50-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома сторонами.
Про це повідомило МЗС КНР, передає Укрінформ.
«За домовленістю між Китаєм і Євросоюзом президент Європейської ради Антоніу Кошта та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 липня відвідають Китай», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що з лідерами ЄС окремо зустрінеться голова КНР Сі Цзіньпін.
«Прем'єр Державної ради (уряду КНР - ред.) Лі Цян та двоє лідерів Євросоюзу спільно головуватимуть на 25-му саміті Китай-ЄС», - додали в зовнішньополітичному відомстві.
За черговістю цьогорічний саміт мав проходити в Брюсселі, проте Пекін поінформував європейців, що лідер країни Сі Цзіньпін не планує поїздки до Європи, тож європейська сторона погодилась на проведення саміту вдруге поспіль у столиці Китаю, аби очільники ЄС мати можливість особисто обговорити з головою КНР найбільш чутливі питання європейсько-китайських відносин, серед яких буде і триваюча агресивна війна Росії проти України.
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