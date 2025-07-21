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Цього тижня Іран та три європейські країни проведуть ядерні переговори
09:59 21.07.2025 |
Іран, Британія, Франція та Німеччина проведуть переговори щодо ядерної програми в турецькому Стамбулі в п'ятницю, 25 липня.
Про це повідомив у понеділок, 21 липня, представник Міністерства закордонних справ Ірану, передає Reuters, пише "Європейська правда".
Представник іранського МЗС заявив, що зустріч між його країною, Великою Британією, Францією та Німеччиною відбудеться на рівні заступників міністрів закордонних справ.
Переговори, заплановані на п'ятницю, 25 липня, відбудуться після того, як міністри закордонних справ трьох країн провели в четвер, 17 липня, першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі після того, як місяць тому Ізраїль і США атакували іранські ядерні об'єкти.
Як відомо, країни "трійки" заявили, що до кінця серпня відновлять санкції проти Тегерана, якщо ядерні переговори, що тривали між Іраном і США до початку прямого конфлікту між Ізраїлем та Іраном, не відновляться або не дадуть конкретних результатів.
До війни між Ізраїлем та Іраном Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів ядерних переговорів за посередництва Оману, але зіткнулися з серйозними перешкодами, такими як збагачення урану в Ірані, яке західні держави хочуть звести до нуля.
Тегеран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей.
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