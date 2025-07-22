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АНАЛІТИКА

В Індії анонсували виробництво власних напівпровідникових чипів

 

Міністр електроніки та інформаційних технологій Ашвіні Вайшнав заявив, що перший напівпровідниковий чип вітчизняного виробництва вийде цього року.

Про це повідомляє The Economic Times, передає Укрінформ.

«Зараз ми починаємо виробництво напівпровідникових чипів. Ми вже затвердили шість напівпровідникових заводів. Їхнє будівництво триває. У 2025 році у нас буде перший чип, зроблений в Індії», - сказав він.

Міністр додав, що Індія готова стати значним світовим гравцем у напівпровідниковій промисловості.

Високопосадовець акцентував увагу на застосуванні ШІ та підкреслив, що в рамках «Місії Індії зі штучного інтелекту» завантажуються безкоштовні набори даних та інші матеріали, та близько мільйона людей проходять навчання з використання ШІ.

Вайшнав висловив переконання, що Індія до 2047 року увійде до двох провідних економік світу.

Не розкривається, економіку якої країни міністр поставив на перше місце, але повідомляється, що він зазначив, що світ переживає великі зміни, та пояснив, що західні країни, які домінували в економіці, тепер замінюються країнами «східної півкулі», пише видання.
Ключові теги: Індія
 

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