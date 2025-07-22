США обкладуть новим «візовим збором» мільйони мандрівників

У США вводять новий збір Visa Integrity Fee у розмірі 250 доларів, що є частиною закону про скорочення податків і витрат, підписаного президентом Дональдом Трампом 4 липня.

Про це повідомляє CBS, передає Укрінформ.

Збір діє в цьому федеральному фінансовому році, який розпочався 1 жовтня 2024 року і закінчується 30 вересня 2025 року. На наступні роки сума коригуватиметься з урахуванням інфляції, зазначається в законі.

Плата поширюється на тих, хто приїжджає до США за неімміграційними візами, таких як іноземні студенти, які навчаються в американських університетах, або працівники, котрі отримують тимчасові робочі візи типу H-1B.

Згідно з новим законом, власникам віз, які сплатили збір, можуть згодом відшкодувати його, якщо вони дотримуватимуться обмежень, передбачених візою, наприклад, залишать США впродовж п'яти днів після закінчення терміну дії візи. Однак закон не визначає, як власники віз можуть подати заяву на відшкодування збору, а також яким чином він буде стягуватися.

На думку Американської імміграційної ради, позапартійного аналітичного центру, що займається питаннями імміграції, новий збір збільшить кількість перешкод, з якими стикаються іммігранти. Зазначається, що новий законопроєкт також включає додаткові нові збори, зокрема новий збір у розмірі 100 доларів для осіб, які подають заяви на отримання притулку.

«Ці збори, багато з яких дозволено накладати на вже існуючі, в основному є обов'язковими, що фактично робить законні шляхи потрапляння в США недосяжними для тисяч людей», - йдеться в заяві групи.

Наприклад, заявники на отримання студентської візи вже повинні сплатити $185 за подачу заяви і $350 за програму для студентів та гостей за обміном. Додатковий збір у розмірі $250 призведе до того, що їхня загальна вартість становитиме $785.

За даними Американської імміграційної ради, особи, які шукають притулку в США і які раніше могли подати заяву на притулок безкоштовно, за новим законом можуть зіткнутися із загальною сумою зборів за подачу документів у розмірі понад 1150 доларів.

Багато туристів, які приїжджають до США, не потребують віз завдяки програмі безвізового в'їзду, яка дозволяє жителям понад 40 країн - від Австралії до Великої Британії - в'їжджати до США на термін менше 90 днів без візи.