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Вашингтон налаштований оптимістично щодо торговельної угоди з ЄС
09:21 21.07.2025 |
Міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив упевненість у неділю, що Сполучені Штати зможуть укласти торговельну угоду з Європейським Союзом.
Заяву американського посадовця наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Лутнік сказав, що щойно розмовляв телефоном з європейськими торговими переговорниками, і що є "достатньо можливостей" для угоди.
"Це два найбільші торговельні партнери у світі, які ведуть переговори між собою. Ми укладемо угоду. Я впевнений, що ми домовимося", - сказав Лутнік в інтерв'ю CBS.
12 липня президент США Дональд Трамп пригрози ввести 30-відсоткові мита на імпорт з Мексики та Європейського Союзу з 1 серпня, після того, як тижневі переговори не привели до укладення всеосяжної торговельної угоди. Лутнік сказав, що це жорсткий термін.
"Ніщо не заважає країнам вести переговори з нами після 1 серпня, але вони почнуть сплачувати мита з 1 серпня", - сказав він в ефірі CBS.
Трамп оголосив про введення мит у листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Він надіслав листи іншим торговельним партнерам, включаючи Мексику, Канаду, Японію та Бразилію, встановивши загальні митні ставки від 20% до 50%, а також 50% мито на мідь.
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