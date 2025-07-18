Фінансові новини
- |
- 18.07.25
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС спростив візовий режим для громадян Туреччини
23:43 18.07.2025 |
Європейська комісія послабила обмеження на вʼїзд до Шенгенської зони для громадян Туреччини - єдиної країни - кандидата на вступ, з якою в ЄС досі діє візовий режим.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації BIRN.
Рішення Єврокомісії від 15 липня, опубліковане у пʼятницю, передбачає запровадження так званого каскадного режиму для заявників на візу з Туреччини.
Він передбачає, що турецькі громадяни, які вже раніше отримували шенгенську візу, матимуть можливість отримати довгострокову і багаторазову візу в разі подачі повторної заяви. Така віза діятиме від шести місяців до пʼяти років.
У своєму рішенні Єврокомісія підкреслила, що наступні заявники, на відміну від тих, хто подає заявку вперше, становлять менший ризик з погляду міграції та безпеки.
У Міністерстві закордонних справ Туреччини привітали крок ЄС.
"Разом з відповідними інституціями та Європейською комісією ми продовжимо наші зусилля з покращення процедур отримання шенгенських віз для наших громадян", - додало відомство.
Протягом багатьох років громадяни Туреччини скаржилися на складність і труднощі отримання шенгенських віз.
Це при тому, що Туреччина поступається лише Китаю за кількість заявок на шенгенські візи - у 2024 році їх було понад 1,17 мільйона, причому майже 994 тисячі були схвалені.
Туреччина є кандидатом на членство в ЄС з 1999 року. Однак через порушення прав людини, відступ від демократії та суперечливі міжнародні інтереси процес вступу Туреччини до ЄС практично заморожений.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Потрібно активізувати перемовний трек з РФ
ТОП-НОВИНИ
|Заборона нафтопродуктів з російської нафти і зниження граничної ціни: Що передбачають нові санкції ЄС проти Росії
|Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для «міражів»
|Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
|Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Посли G7 нагадали Свириденко і уряду про ключові реформи
|ЄС спростив візовий режим для громадян Туреччини
|У Китаї розкритикували ЄС за санкції проти компаній країни через співпрацю з РФ
|Євросоюз уперше ввів санкції проти китайських банків за співпрацю з Росією, – ЗМІ
|Мерц сумнівається, що Україна вступить до ЄС до 2034 року
|У Білорусі магазини каратимуть за відсутність картоплі
|Британія приєдналась до рішення ЄС знизити поріг цін на російську нафту до $47,6
Бізнес
|Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК
|Uber і Baidu запустять тисячі безпілотних таксі за межами США і Китаю
|У Данії запустили перший внутрішній авіарейс на електричному літаку
|Google уклала найбільшу в історії угоду з гідроенергії на суму понад $3 млрд
|Apple уклала контракт на $500 мільйонів у межах стратегії перенесення виробництва до США
|До списку найбагатших іммігрантів у США увійшли четверо українців — Forbes
|Honda і Nissan спільно розроблятимуть ПЗ для автомобілів