Євросоюз уперше ввів санкції проти китайських банків за співпрацю з Росією, – ЗМІ

Європейський Союз запровадив санкції проти двох невеликих китайських банків у 18 пакеті заходів, спрямованих на ослаблення воєнної машини Росії.

Про це пише South China Morning Post із посиланням на дипломатичні джерела.

Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили китайські регіональні банки Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank.

Цей крок може призвести до відповіді з боку Китаю, який активно лобіював виключення цих банків із пакету санкцій.

Раніше під час зустрічі з головноюдипломаткою ЄС Каєю Каллас міністр закордонних справ Китаю Ван І попередив її "три-чотири рази", що буде реакція на включення банків до санкційних обмежень.

Втім, Китаю вдалося пом'якшити умови: згідно з двома дипломатичними джерелами, Європейська Комісія повідомила про зобов'язання переглянути списки кредиторів через шість місяців. Якщо банки доведуть, що вони припинили надавати підтримку російським військовим, їх можуть виключити зі списку.

Видання Financial Times раніше писало, що банки "використовували криптовалютні транзакції для полегшення імпорту товарів, що підпадають під дію чинних санкцій ЄС".

ЄС вніс до чорного списку десятки китайських компаній з початку війни Росії проти України, звинувативши китайські компанії в перенаправленні товарів зі списку санкцій Євросоюзу російським покупцям, які мають військові зв'язки. Однак це перший випадок, коли банки потрапили під санкції.

Китай рішуче виступав проти попередніх включень до списків і наполягав на тому, що має "нормальні" торговельні відносини з Росією, заперечуючи поставки летальної зброї.

Це питання буде відновлено на саміті ЄС-Китай наступного тижня.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Напередодні уряд Словаччини вирішив припинити блокування ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії, заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Він вимагав від Єврокомісії поступок у питанні заборони імпорту російського газу до ЄС після 2027 року.